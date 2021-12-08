إيلون ماسك يدعو لزيادة الإنجاب لتجنب "نهاية العالم"

دعا الملياردير الأمريكي من أصل جنوب إفريقي، إيلون ماسك، إلى زيادة الإنجاب لضمان استمرار البشرية، ”وإلا فسينتهي العالم“.

جاء تحذير ماسك، إثر توقعات بأن عدد سكان العالم سينخفض لأول مرة عام 2100، وأن ذلك سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة، بحسب صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

ورأى أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الأمريكية، أن على ”الناس إنجاب المزيد من الأطفال من أجل ضمان بقاء الجنس البشري“.

أطلق ماسك تلك التحذيرات خلال كلمة في منتدى استضافته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، مساء الإثنين الماضي.

وقال: ”لا يوجد عدد كاف من الناس للحفاظ على البشرية“، لافتا إلى التقارير التي أفادت بأن عدد سكان العالم سينخفض للمرة الأولى منذ قرون.

ووفقا لتقرير جديد نُشر في مجلة ”The Lancet“ الطبية، سيبلغ عدد سكان العالم ذروته قريبا عند 9.7 مليار قبل أن ينخفض إلى 8.8 مليار بحلول عام 2100.

وحذرت الدراسة من أن تغيير حجم السكان و“الهيكل العمري“، قد يكون له تأثير ”اقتصادي واجتماعي وجيوسياسي، عميق على الكرة الأرضية“.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم آخذة في الانخفاض.

ويعزى الانخفاض جزئيًا إلى جائحة ”كورونا“، إلى جانب التوسع الحضري في العالم.

وأشارت ”ديلي إكسبرس“ إلى أن ماسك، الذي لديه 6 أطفال، حذر من أن انخفاض معدل النمو السكاني هو ”أحد أكبر المخاطر على الحضارة“.

وقال ماسك: ”ليس هناك عدد كاف من الناس، لا يمكنني التأكيد على هذا بما فيه الكفاية، لكن ليس هناك عدد كاف من الناس“.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن السنوات الأخيرة شهدت امتناع العديد من الأشخاص عن إنجاب الأطفال، خوفًا من تأثير تربية الأطفال على تغير المناخ.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها مجلة ”Business Insider“ عام 2019، على سبيل المثال، أن 38 % من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، يعتقدون أن الأزواج يجب أن يفكروا في أزمة المناخ قبل التفكير في إنجاب الأطفال.

وقال استطلاع آخر أجري لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية عام 2018، إن 33 % أشاروا إلى تغير المناخ كسبب لإنجاب عدد أقل من الأطفال عن المعدل المثالي.

وذكرت الصحيفة: ”مع ذلك اعتبر ماسك في كلمته أن الأمر عكس ذلك تمامًا وأن هناك حاجة لمزيد من الأشخاص لمنع الكوكب من الانهيار“.

ونقلت عن ماسك قوله: ”إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال، فإن الحضارة ستنهار، ضع علامة على كلامي“.