موريتانيا.. قمة "الساحل الأفريقي" تناقش تحديات التعليم

بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأحد، قمة دول الساحل الأفريقي والبنك الدولي، لمناقشة ”إعلان نواكشوط“ حول التعليم، الذي يعد خريطة طريق تهدف للنهوض بالتعليم في منطقة الساحل الأفريقي.

وتبحث القمة التحديات المطروحة أمام التعليم في هذه المنطقة من القارة الأفريقية، التي تشهد حالة أمنية استثنائية، منذ أعوام عدة نتيجة الصراع القائم بين الجماعات المسلحة، والجيوش المحلية، إضافة إلى القوات الأممية لحفظ السلام في المنطقة.

وتهدف القمة التي تنعقد تحت شعار ”مستقبل الساحل يتأسس في المدرسة اليوم“، إلى حشد الدعم المالي والسياسي لتنفيذ الإصلاحات والاستثمارات اللازمة لتحسين نوعية التعليم في منطقة الساحل، التي تواجه جملة من التحديات تحول دون توفير تعليم شامل للأطفال.

ويشارك في القمة ممثلون للبنك الدولي وبعض المنظمات الإقليمية والدولية، فيما تتكون خريطة الطريق من 3 أهداف كبرى، تشمل تمكين 10.2 مليون طفل من الوصول إلى المدرسة، وليكونوا قادرين على القراءة بحلول، عام 2030، وتسجيل 2.1 مليون فتاة إضافية في المدارس الثانوية بحلول، عام 2030، عبر توفير منح دراسية لصالح الفتيات.

كما تسعى الخريطة إلى تحسين مهارات الشباب، من خلال تدريب 13,4 مليون شاب بحلول 2030، من ضمنهم 6.5 مليون امرأة وفتاة سيتم تعليمهن وتجهيزهن بالمهارات الأساسية.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ترأس بلاده القمة، إن ”التحدي الرئيس الذي يجب أن تعمل دول الساحل على رفعه في مجال التعليم، هو النجاح في زيادة الدخول إلى تعليم قاعدي بشكل كبير، وترقية التميز والتعليم العلمي والفني، وتصحيح عدم المساواة في التوزيع، وبشكل خاص، تحسين الكفاءات والاحتراف ومستوى التكوين الأصلي والمستمر لطواقم التدريس والتأطير“.

ودعا ولد الغزواني، إلى إنشاء تحالف من أجل التعليم في الساحل، معتبرًا أنه ”سيشكل فضاء لإثراء، وتبادل التجارب، وتلاقي دعم الشركاء“، فيما طالب بإنشاء معهد عالٍ للساحل لعلوم التعليم والإبداع التربوي، وأعلن استعداد بلاده لاحتضان مقره.

وأشار إلى أن ”جودة التعليم ستظل ضعيفة مهما كان حجم الاستثمارات والجهود المبذولة، إذا لم يتم تحسين الكفاءات وتكوين المدرسين ووضعهم في بيئة ملائمة“.

وشارك في القمة إلى جانب الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، والوزير الأول المالي شوكيل كوكالا مايغا، إضافة إلى ممثلين عن تشاد، وبوركينافاسو، ونائب رئيس البنك الدولي بمنطقة غرب ووسط أفريقيا.