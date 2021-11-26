الكويت.. مسلم البراك يوثق اتصاله بـ"ماما أنيسة" ويعدها بزيارة

وثق المعارض الكويتي مسلم البراك، والذي عاد إلى الكويت قبل أيام، بعد صدور العفو الأميري، اتصاله بالإعلامية أنيسة جعفر الشهيرة بـ“ماما أنيسة“.

وتداولت حسابات إخبارية فحوى اتصال البراك و“ماما أنيسة“، التي هنأته بعودته سالما إلى الكويت، مؤكدة أن ”أي كلام قليل في حقه، وأن مكانته عندها معروفة“.

ووجه مسلم البراك بدوره، شكره لها، مؤكدا أن ”اتصالها يكفيه، ويساوي لديه الكثير“، على حد تعبيره، واعدا الإعلامية الكويتية بزيارة قريبة.

وعاد مسلم البراك و4 كويتيين آخرين مدانين بقضية ”اقتحام مجلس الأمة“ الشهيرة إلى بلادهم، قبل نحو عشرة أيام، قادمين من تركيا، عقب أن شملهم العفو الأميري الصادر مؤخرا عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتعود أحداث ”واقعة مجلس الأمة“ إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب المجلس عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام المجلس، والذين قارب عددهم 70 شخصا، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

ودعا النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك، خلال كلمة ألقاها، من أمام ديوانه، خلال استقبال مهنئيه بالعودة من تركيا، إلى توحيد صفوف المعارضة ونبذ الخلافات.

وتحدث البراك إلى جموع المهنئين الذين توافدوا إلى ديوانه في منطقة الأندلس في الفروانية، لتهنئته بالعودة إلى بلاده عقب غياب، والاستماع إلى خطابه الأول الذي شكر خلاله أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي منحه ومعارضين آخرين عفوا، لتطوى صفحة أشهر قضية سياسية في البلاد.

وأشار البراك، السياسي البارز، الذي يحظى بشعبية واسعة بين أنصاره ومؤيديه الذين يلقبونه بـ ”ضمير الأمة“، في كلمته التي غطتها وسائل إعلام محلية ”إلى تطلعاته بشأن المرحلة المقبلة في البلاد“.

وقال البراك: ”إن توحيد المعارضة على أسس وطنية واضحة أصبح مطلوبا، وأقول لإخواني بالمعارضة باسم الشعب الكويتي نمد يدنا للجميع ولا وقت للاختلاف، ومن المفترض أن نكتب أهدافنا بالقلم والمسطرة ونحددها، ونرسم رؤية واستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق الأهداف“.

وأضاف: ”نسعى كمعارضين لتوحيد رؤى المعارضة.. وكل موقف لهذا الشعب الوفي يحملني ديونا ويقيدني بعنقي وأتمنى أن يأتي اليوم على هذا الوطن بلا فساد“.