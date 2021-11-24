هل يشهد التلفزيون السعودي الرسمي ظهور أول مقدمة لأخبار الطقس؟

قال مسؤول سعودي في مجال الأرصاد الجوية، إن بلاده تعاني من ندرة المقدمات المتخصصات في نشرات الأخبار الجوية على التلفزيون، وهو ما يحول -فيما يبدو- دون ظهورهنَّ حتى الآن على القنوات الرسمية.

وتظهر مذيعات لتقديم نشرات أحوال الطقس، منذ سنوات طويلة، على شبكات التلفزة السعودية الخاصة، مثل قنوات ”إم بي سي“، لكن القنوات الحكومية ظلت تعتمد منذ عقود على مقدمين رجال لتلك المهمة.

وقال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، خلال مؤتمر رسمي لدعم النساء وانخراطهن في سوق العمل، إنه لا يوجد ما يعوق المرأة من تقديم النشرة الجوية.

وأضاف في مؤتمر :“تمكين المرأة ودورها التنموي“ المقام في الرياض، أن ”ندرة التخصص يجعلنا في تحدٍ لعمل المرأة في مجال #الأرصاد“.

الناطق الرسمي للمركز لايوجد مايعيق المرأة من تقديم النشرة الجوية، وندرة التخصص يجعلنا في تحدي لعمل المرأة في مجال #الأرصاد.#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا https://t.co/OTruqs12b0 pic.twitter.com/4lQ9atq3Tb — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) November 24, 2021

وزاد عدد النساء، وغالبيتهن من السعوديات، في القنوات التلفزيونية الرسمية خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت إزالة الكثير من القيود التي كانت تحد من عمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة في المملكة.

ومنذ ذلك الحين، تقدم إعلاميات سعوديات شابات، نشرات إخبارية وبرامج متنوعة على القنوات الرسمية، وبينها القناة السعودية الأولى وقناة الإخبارية، في شاهد واضح على التغيير في وسائل الإعلام الحكومية.

ومن غير الواضح إن كان حديث القحطاني مقدمة لاستقطاب محطات التلفزة الحكومية مذيعات لنشرات أخبار الطقس، سواء ممن يمتلكن خبرات في ذلك المجال، أو من خلال تدريب إعلاميات على برامج الأحوال الجوية ونشراتها.

وتكتسب نشرات أخبار الطقس أهميتها في المملكة كون أكبر بلد خليجي يحتل المساحة الأكبر من شبه الجزيرة العربية، حيث تطل السعودية على الخليج العربي في الشرق، والبحر الأحمر في الغرب، وتشهد مناطقها الشاسعة تقلبات طقس كثيرة، بينها سيول تخلفها الأمطار الغزيرة.

وتتضمن خطة التنمية العملاقة ”رؤية 2030“ التي تعمل عليها الرياض، منذ العام 2016، أهدافًا واضحة لتمكين النساء، وتسهيل دخولهن سوق العمل لخفض نسبة البطالة المرتفعة بينهن.

ومنذ ذلك الحين، تم السماح للنساء باستخراج جوازات سفر ومغادرة المملكة دون موافقة ولي الأمر الذي قد يكون الأب أو الزوج أو الأخ، كما كان معمولًا به سابقًا، بجانب السماح لهن بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم، وحضور الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية، وتبوء مناصب رفيعة.