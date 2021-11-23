من هي ميان بنت شهاب زوجة ولي عهد سلطنة عمان؟

شغلت ميّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجها من ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم.

وميّان بنت شهاب، ابنة عم ولي العهد، والدها هو شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، وكان قائد البحرية السلطانية العمانية، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع منذ 9 مارس/ آذار 2020.

وعرفت زوجة ولي العهد بإتقانها فن التصوير الفوتوغرافي والتصميم الداخلي، ودعمها للمشاريع الخيرية.

وتعكس الصور الفوتوغرافية لميّان بنت شهاب، الاهتمام الأصيل بالطبيعة، حيث تمكنت من إبرازها بطريقة لافتة.

وأطلقت زوجة ولي العهد معرضها الفني الأول في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، والذي حمل اسم ”شظايا من الخيال“، وضم ثلاثين صورة فوتوغرافية ضوئية بأسلوب عصري تجسد الملامح الدقيقة التي صنفت بها الأعمال المعروضة في ثلاثة محاور رئيسية تضمنت الزهور، والانعكاس، والمناظر الطبيعية بأسلوب فني واحد، والذي جمع 46 ألف ريال عماني (119,600 دولار) ذهب ريعه إلى دعم تعليم أكثر من 500 إلى ألف طالب في مسقط ومحافظات السلطنة.

وسبق أن تحدثت ميان بنت شهاب عن تجربتها الفنية، من خلال حوار صحفي مع رئيسة تحرير ”سكة“ منار الهنائي، حيث أكدت أن ”عملها في الفن تطور من خلال العديد من المحاولات والأخطاء حتى أصبح ما هو عليه اليوم“.

كما يعتبر معرض ”انعكاسات“ أول معرض فني رقمي لزوجة ولي عهد السلطنة، والأول الذي يقام خارج عُمان في صالة عرض خاصة بها في متحف الفن الخليجي.

ويتابع ميان بنت شهاب عبر حسابها في تطبيق ”انستغرام“ أكثر من 87 ألف متابع.

يذكر أن ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم احتفل بعقد قرانه على ابنة عمه ميّان بنت شهاب، يوم الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، في قاعة المرايا، في قصر العلم في مسقط.

ويعتبر ذي يزن بن هيثم أول من يتسلم ولاية العهد في تاريخ سلطنة عمان الحديث، حيث عيّن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي نتجت عن دمج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ 18 أغسطس/ آب 2020.