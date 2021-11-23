الإمارات تعلن تحديث بروتوكول الدخول عبر المنافذ البرية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، تحديث بروتوكول الدخول إلى الدولة عبر المنافذ البرية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، أن ”التحديث الجديد للبروتوكول والإجراءات المطلوبة يشمل الأفراد القادمين إلى الدولة عبر جميع المنافذ البرية سواء كانوا من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الأجانب من فئة المطعمين باللقاحات المعتمدة والجرعات الداعمة، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء“.

وأوضحت الهيئة أنه وفقا للتحديث ”يتوجب على القادمين إبراز نتيجة فحص سلبية لا تتجاوز مدتها 14 يوما، كما يتعين على القادمين من هذه الفئة إجراء فحص مخبري PCR في اليوم السادس من دخول الدولة، وفي حال الإقامة لمدة 6 أيام متتالية“.

في حين يتوجب على فئة غير المطعمين باللقاحات إبراز نتيجة فحص سلبية لا تتجاوز مدتها 72 ساعة، كما يتعين على القادمين من هذه الفئة إجراء فحص مخبري PCR في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى إجراء فحص PCR في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما تم تمديد صلاحية الفحص المسبق لمدة 14 يوما للمطعمين وغير المطعمين من الكادر التعليمي والطلاب وأولياء أمور الطلاب الذين ينقلون الطلبة، علما بأنه لم يتم إجراء تغيير على الإجراءات المعمول بها والمتعلقة بسلاسل الإمداد.

وبحسب وكالة ”وام“، تأتي هذه الإجراءات ”توافقا مع الوضع الصحي وتسهيلا لمواطني وزوار الدول المجاورة للقدوم إلى دولة الإمارات“.

يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أعلنت يوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتم الدولة ثمانية أيام متتالية من دون وفيات، حيث تم تسجيل آخر حالة وفاة في يوم الإثنين الماضي، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.