مسنة سعودية تنتزع نجومية الواقع و"تيك توك" (فيديو)

نجحت مسنة سعودية تُلقب باسم أم نايف بتحقيق نجومية مزدوجة في الواقع وفي ”تيك توك“ على حدٍ سواء، لتجذب مزيدا من المتابعين والمشاهدات لحسابها في التطبيق الذي قلما يوجد فيه كبار السن أمام هيمنة المراهقين عليه.

وأنشأت أم نايف، حسابا لها في ”تيك توك“ ونشرت أول مقطع فيديو لها فيه، في سبتمبر/أيلول الماضي، بالتزامن مع احتفالات البلاد بيومها الوطني الـ 91، لكن ذلك المقطع الذي تهنئ فيه بلادها بيومها الوطني، ومقاطع فيديو أخرى نشرتها بعد ذلك، تظهر فيها برفقة نجوم كرة قدم وفنانين، لم تحقق نسب مشاهدة عالية كما هو متوقع، حيث تهيمن مقاطع الرقص وتجارب وتحديات المراهقين من الجنسين على نسب المشاهدة.

غير أن ذلك تغيّر فجأة، عندما بدأت أم نايف بتصوير مقاطع فيديو لفعاليات موسم الرياض الذي انطلق الشهر الماضي، إذ بدأ عدد متابعيها بالتزايد بشكل لافت مع استقطاب الموسم الترفيهي لملايين الزوار، ولفتت بسنّها وزيها السعودي وتجربتها الفريدة في ”تيك توك“، القائمين على موسم الرياض، بمن فيهم رئيس هيئة الترفيه المشرفة على فعاليات الموسم، تركي آل الشيخ، الذي يبحث عن جذب مزيد من الزوار بكل طرق التسويق المبتكرة بجانب دعم تجارب مواطنيه في الموسم.

وحقق مقطع فيديو صوره القائمون على موسم الرياض، أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال وقت قصير من نشره عبر حساب آل الشيخ في تويتر، وتظهر فيه أم نايف تتنقل بين فعاليات ترفيهية عديدة لموسم الرياض، حاملة هدايا حصلت عليها من هناك.

وسلط المقطع، الأضواء على أم نايف التي استقبلت بعده متابعين جددا كثر في حسابها وزادت مشاهدات مقاطع الفيديو التي تنشرها بشكل لافت، حيث يعد آل الشيخ من أبرز المغردين في تويتر بالسعودية والعالم العربي، وتوطدت منذ ذلك الحين، علاقة وثيقة بين آل الشيخ و“أم نايف“، حيث أصبحت هي من أشهر شخصيات موسم الرياض بجانب شهرة غير متوقعة في ”تيك توك“، بينما أضفى المسؤول السعودي النشط، طابعا خاصا على فعاليات الموسم من خلال اهتمامه بتلك المسنة في بادرة لقيت ترحيبا واسعا من مواطنيه.

ونشر آل الشيخ، اليوم السبت، صورة تجمعه مع أم نايف، في إحدى مناطق موسم الرياض، واكتفى بالتعليق على الصورة قائلا: ”مع أم نايف بالبوليفارد“، في إشارة لكونها باتت شخصية معروفة.

مع ام نايف بالبوليفارد ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/r50wLJsKBl — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 13, 2021

ويتجاوز عدد متابعي أم نايف في ”تيك توك“، 20 ألف متابع، بينما تحقق مقاطع الفيديو التي تنشرها عشرات آلاف المشاهدات، وهي أرقام لافتة بالنظر لطبيعة المحتوى الذي تنشره في تطبيق جل مستخدميه النشطين من المراهقين والشبان صغار السن من الجنسين.

وبجانب الشهرة الافتراضية في ”تيك توك“، فإن أم نايف شخصية معروفة في ”تويتر“، الموقع الذي يستقطب أكبر عدد من السعوديين، الذين لا يتردد غالبيتهم في إبداء إعجابه ودعمه لها وتجربتها مع الشهرة في الواقع والعالم الافتراضي.