الكويت.. جدل واسع بعد قرار "إغلاق المزارع"

أثار قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، بإغلاق المزارع الخاصة، جدلا واسعا في البلاد.

ورأى معارضون أن القرار هدفه تحجيم الأماكن الترفيهية، لإجبار الناس على الأماكن الترفيهية المدفوعة، مستنكرين اتخاذه، خاصة مع بدء فصل الشتاء واتجاه الناس للأماكن المفتوحة.

واتهم رواد في موقع التواصل ”تويتر“، تجارا كبارا، بأنهم السبب وراء هذا القرار، في الوقت الذي تساءل فيه فريق عن سببه.

واستنكر مغرد يحمل اسم ”داريل“ إغلاق المزارع، لافتا إلى أن الأماكن الترفيهية في الكويت محدودة، ولا يوجد متنفس للناس في البلاد.

وأضاف: ”أي سكرو المزارع كأنكم تقولون يا شعب اذبح نفسك بالاكل وبالمطاعم والقهاوي والقعده بالبيت مافيه مكان ترفيهي واحد بالكويت!! يوم قامو الناس يفتحون مزارعهم ويخلون الشعب يجي يتفرج ويغير جو الديره شوي سكرتوها ؟ ومتى يوم برد الجو؟“.

وتساءلت متابعة عن السبب وراء هذا القرار، خاصة أن المزارع متنفس للعديد من الناس مع تحسن حالة الطقس.

وكتبت: ”شنو الحكمه من إغلاق المزارع بالكويت رغم إن الحالات لاتُذكر والوضع الصحي آمن جدّا .. وتحسّن الجو وكانت مُتنفس للعائلات اللي مايمتلكون شاليه أو مزرعه … القرارات هذي صادمه للناس فئه كبيره عندنا هذي مُتعتهم!“.

وانتقدت أخرى قرار الإغلاق: ”خنقتووونا وين نروح وين نولي يعني لا سياحه لا ترفيه لا سنع حتى المزارع لحقتوهم!! اشتبون الوباء وبإنحسار على قولتكم تسكرونهم ليش!!“.

وعلقت مغردة أن سبب الإغلاق يعود لمصالح ”تجار كبار“: ”جهينه اللي عندها الخبر اليقين. تقول ان اغلاق المزارع وراه التجار الكبار. لانه مبداهم اما إن اربح وياكم ولا اخسركم. جهينه قولي للتجار (ما شبعتوا)“.

وقالت ”حصة الجار الله“ إن القرار ضد مصلحة المواطن.

وتساءلت: ”ما هو سبب إجبار أصحاب المزارع الترفيهة (السياحة الزراعية) بالإغلاق مع العلم هي المتنفس الأخضر الوحيد والجميل والعائلي في البلد وسط افتقار البلد لأماكن كهذه؟“.

وأضافت: ”ننتظر الموسم حتى يتم منعنا من الاستمتاع بمزارع الكويت شي يدل على الحسد الحقد على المواطن“.

في المقابل، رأى مؤيدون أن قرار إغلاق المزارع جاء في إطار محاربة الفساد، وأن الأصل في المزارع هي للإنتاج والدعم الزراعي، وليس لتحويلها لأماكن ترفيهية.

وعلق المحامي فيصل الرشيدي، بالقول إن ”المزارع وضعت للزراعة وللإنتاج الزراعي وليس للتسلية والترفيه اللي مو قد العمل والإنتاج الزراعي يسلمها لشخص قادر على العمل الزراعي والإنتاج الزراعي الوطني“.

ورأى أن القرار جاء بالفعل لمحاربة الفساد: ”إشلون تبون تحاربون الفساد وأنتم تأخذون مزارع مخصصة للزراعة والإنتاج الزراعي وتحولونها إلى منتجع ترفيهي والبعض يؤجرها بمبلغ مالي وعندما تريد أن تطبق الحكومة القانون بهذا الموضوع يتم معارضتها“.

بدوره، شدد مغرد يدعى ”جاسم“ أن ”تغيير عمل أي نشاط تجاري يعاقب عليه القانون“: ”المزارع فقط للزارعة ويجب تطبيق القانون على كل من يغير في النشاط“.

وأيد متابع يدعى ”غلاب“ قرار الإغلاق، معتبرا أن المزارع في الأصل لتوفير الأمن الغذائي، وليس لتحويلها لأماكن ترفيهية.

وقال إن ”المزارع أملاك دول وزعت لدعم فكرة الامن الغذائي، تتحول إلى مدن ملاهي وكفيهات، المزارع المنتجة قليلة ومعروفة، قرار تسكير مزارع الملاهي قرار يستحق التقدير والاحترام،، نعم جاء متأخرا ولكن يجب ايقاف هذه الفوضى،، شكرا هيئة الزراعة“.

وكانت مزارع كويتية، اعتذرت عن استقبال الناس في الأماكن الترفيهية التي خصصوها لهم، امتثالا للقرار الصادر عن هيئة الزراعة.

ويشتكي العديد من الكويتيين من غياب الأماكن الترفيهية في الكويت وتنوّعها، على حد قولهم، واقتصارها فقط على بعض المجمعات التجارية.