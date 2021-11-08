الملك عبدالله الثاني يعزي بوفاة عميد آل عبدالحق في الأردن

نقل رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف حسن العيسوي، تعازي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لآل عبد الحق بوفاة عميد الأسرة المرحوم الكاتب والشاعر صادق عبد الحق.

وأعرب العاهل الأردني عن خالص تعازيه ومواساته، راجيًا الله أن يتغمد فقيد الأسرة الثقافية الأردنية بواسع رحمته، وأن تبقى ذكراه حافزا للأجيال الجديدة في الساحة الثقافية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العيسوي مع رئيس تحرير ”إرم نيوز“ تاج الدين عبد الحق، أعرب العيسوي خلاله عن تعازيه بوفاة شقيقه صادق عبد الحق.

وكان الفقيد قد شيع إلى مثواه الأخير، يوم الإثنين بحضور عدد من أهل وأصدقاء الفقيد.

وغيب الموت، أمس الأحد، المحامي صادق عبد الحق عن 84 عاما إثر نوبة قلبية.

ولا تزال كلمات النعي والتعازي تتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى مكانة صادق عبدالحق الإبداعية والإنسانية في المشهد الثقافي.

وفي رسائله إلى صادق عبد الحق، وصفه الكاتب الأردني الراحل تيسير السبول بأنه من متصوفة الكلمة الطهور التي كالعذراء لا تمس، والذي حظي في صباه بمطعوم ثلاثي ضد النفاق.

وختم السبول قائلا: ”حظنا أن نموت لأن الموت آخر مر نتذوقه يا صادق، ثم اللاشيء الكبير“.

فقد نعته الكاتبة الدكتورة زليخة أبو ريشة بالقول: “الصديق الغالي صادق عبد الحق في ملكوت الرحمة والسلام الأبدي.. لقد كان أديبا متميزا بحسه الإنساني والجمالي مع جرعة كبيرة من الانحياز للعدل والحكمة.. رحمه الله وصبركم على هذه الفاجعة المؤلمة”.

كما كتب الشاعر مازن شديد رثاء لصديقه: “كم عز عليّ رحيلك أيها النقي الجميل صادق عبد الحق.. كنت دائما تحرضني وتغريني لزيارتك في براريك عجلون لأنك كنت تحبني ولأنك كنت تعرف كم أحبك. ووعدتك بأن أزورك فجأة في أي لحظة في يوم ما! لماذا رحلت أنت فجأة هذا اليوم، سالت مني دمعة من الجمر عليك ودمعة أخرى من الجمر علي. سأظل أحبك وأنت تزهر من تحت التراب وردة“.

كما نعى الراحل أيضا، عدد كبير من السياسيين والنشطاء والفنانين والكتّاب منهم وزير الثقافة السابق الدكتور صلاح جرار، والنائب قيس زيادين، والنائب صالح العرموطي، والدكتور عامر الحافي، وزهير النوباني، وغنام غنام، وصلاح الحوراني، ورولا نصراوين، ودعد عازر أبو جابر، وغيرهم.

وأبصر عبد الحق النور في بلدة عين جنا في محافظة عجلون في العام 1937، حيث درس المرحلة الابتدائية في مدينة عجلون، والإعدادية في إربد، قبل أن يتوجه إلى العاصمة عمان لينهي الثانوية العامة في كلية الحسين الثانوية للبنين في العام 1956.

وحصل الراحل على شهادة الدبلوم المتوسط في الأرصاد الجوية من بريطانيا في العام 1961، ثم سافر إلى سوريا لينال شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق في العام 1966، وأتبعها بشهادة الدبلوم العالي في القانون الدولي العام والخاص من لاهاي الهولندية في العام 1973.

رغبته في دراسة القانون، لم تبعده عن العمل فبقي مراقب أرصاد جوية في مطاري عمان والكويت على التوالي حتى العام 1965.

واللافت في مسيرة الراحل الحافلة، أن قائمة المناصب التي تولاها، وظروف دراسته وعمله في أكثر من بلد لم تبعده عن الاهتمامات الأدبية، وكانت صفة الأديب ملازمة للمحامي والمستشار، وقد وثقها بعضويته في رابطة الكتاب الأردنيين، إضافة إلى المنتدى العربي في عمان، ونقابة المحامين الأردنيين.

ولم يتوقف الراحل منذ العام 1978 عن الكتابة ونشر المقالات في الصحافة الأردنية والعربية، في عناوين يصعب حصرها وموضوعات تتنوع بين الجوانب العسكرية والسياسية والاجتماعية والفكرية والأدبية، وعبر هذه الأعوام نشر عبد الحق مجموعتين قصصيتين هما “ الغبار وشانيل“ و“ في ذكرى الغبار وشانيل“ ومجموعة شعرية حملت عنوان ”كلمات من تلك الأيام“ ومقالات جمعها في كتاب “ أربعون عاما في وجه التيار“.