إيران.. المحكمة العليا تثبت حكما بإعدام رجل وامرأة أدينا بـ"الزنا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ثبتت المحكمة العليا في طهران حكما باعدام رجل وامرأة لادانتهما بارتكاب الزنا، وذلك بعد رفض حمو المدان الصفح عنه، وفق ما أفادت صحيفة ”شرق“ في عددها الصادر السبت.

وأوردت الصحيفة أنه في بداية العام الحالي، قدمت زوجة الرجل الى الشرطة أشرطة مصوّرة تثبت وجود علاقة بين زوجها البالغ من العمر 27 عاما، وامرأة تكبره بستة أعوام.

وبينما عادت الشاكية وصفحت عن المتهمين لاحقا، رفض والدها ذلك، وطلب من السلطات القضائية تطبيق العقوبة القصوى بحقهما، وفق المصدر نفسه.

وأوضحت الصحيفة السبت أن الغرفة السادسة والعشرين في المحكمة العليا، ثبّتت الحكم مؤخرا ”استنادا الى الأشرطة واعترافات المتّهَمين“.

ووفق القوانين الإيرانية، يمكن لعقوبة الزنا أن تصل الى الاعدام، على أن يعود للقاضي تحديد وسيلة التنفيذ، بما يشمل الرجم حتى الموت.

وتتيح القوانين الإيرانية أيضا عدم تنفيذ العقوبة القصوى، في حال ارتأت عائلة الضحية الصفح عن المدان.

وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.

ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، تبقى إيران ضمن أكثر دول العالم على صعيد الإعدام، وهي نفذت 246 حكما بذلك عام 2020.

وفي سياق ذي صلة، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 16 سجينًا في مدن مختلفة في إيران في غضون أسبوع، بين 11 و18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحسب تقارير للمعارضة الإيرانية.

وتأتي إيران مباشرة بعد الصين في ترتيب الدول التي تلجأ إلى الإعدام، ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إنها نفذت 251 عقوبة على الأقل خلال، العام 2019، استنادًا إلى أرقام غير رسمية حصلت عليها المنظمة غير الحكومية.

ووفقا لتقارير حقوقية لمنظمات دولية يحفل سجل إيران بالكثير من الممارسات والانتهاكات ضد حقوق الانسان، لا سيما بحق السجناء والمعتقلين السياسيين المعارضين الذين يعبرون عن آرائهم سواء عبر الاحتجاجات أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفرض السلطات الإيرانية لبس الحجاب على النساء، وهو ما أدى الى ارتفاع أصوات نساء ايرانيات خاصة في الخارج، للمطالبة بحقوقها ومنحها الحرية في ارتداء ما تراه مناسبا.