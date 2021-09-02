أبوظبي تلغي "الحجر الصحي" للمطعمين القادمين من الخارج

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، اليوم الخميس، عن إلغاء ”الحجر الصحي“ لجميع المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار من القادمين من خارج الدولة، على أن يتم تحديث الإجراءات الجديدة للسفر بدءا من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر/ أيلول 2021.

وبحسب بيان اللجنة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإنه يتعين على كافة المسافرين قبل الإقلاع إلى الإمارة، من مطعمين وغير مطعمين والقادمين إلى أبوظبي إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة، كما على كافة المسافرين إجراء فحص PCR عند الوصول إلى إمارة أبوظبي.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي تعتمد إلغاء الحجر الصحي لجميع المطّعمين من مواطنين ومقيمين وزوار القادمين من خارج الدولة، وتحدث إجراءات السفر التي يبدأ العمل بها من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021. pic.twitter.com/2bAQwXjJrh — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 2, 2021

وأكدت في تغريداتها أنه ”يتعين على المسافرين المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص PCR إضافي في اليوم السادس، بينما يتعين على المطعمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص إضافي في كل من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي“.

وأفادت في الإجراءات المتبعة لغير المطعمين بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بهم سواء من مواطنين ومقيمين وزوار، بمن فيهم من الفئات المستثناة، والقادمين إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، أنه يجب إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

كما يتعين على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

وكانت لجنة الطوارئ قد دعت، يوم الأحد الماضي، كل من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح ”سينوفارم“ قبل أكثر من 6 أشهر إلى تلقي الجرعة الداعمة، وذلك لتعزيز مناعتهم ضد ”كوفيد-19“ والتزاما بالبروتكول المعتمد لكل لقاح.

وبعد 20 سبتمبر/ أيلول، لن يُسمح للمطعمين بلقاح ”سينوفارم“ الذين لم يتلقوا الجرعة الداعمة بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.

ويتم تفعيل الحالة الخضراء في تطبيق الحصن للمطعمين بالكامل مع الحصول على نتيجة سلبية لفحص PCR كل 30 يوما.