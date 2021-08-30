كاتبة أردنية تثير جدلا بعد دعوتها لرفع الأذان "بصوت أم كلثوم‎‎"

أثارت الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة، جدلا على فيسبوك، بعد دعوتها إلى رفع الأذان بصوت يشبه صوت المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم.

وكتبت أبو ريشة عبر حسابها في فيسبوك: ”لا أَملُّ الاستماع إلى الأذان، إذا كان الصوت شجياً. ولكن هذا الصوت المعلّب الذي تبثه وزارة الأوقاف، لا يُذكّر بصلاة، ولا يهيىء لخشوع“.

وأضافت: ”أطربوا القلوب بما يُشجي، ولا تنفّروا ما وسعكم التنفير. هاتوا لنا أذان محمد رفعت فجراً، وعبد الباسط ظهراً، والمنشاوي عصراً، ومصطفى إسماعيل مغرباً، وأم كلثوم عشاء. لعلَّ الذائقة ترتقي، والجمال يصبح برهاناً على صدق الحال“.

وأرفقت تعليقها بمقطع فيديو لأم كلثوم وهي تقرأ القرآن.

وأثارت تدوينة أبو ريشة، موجة انتقادات ضدها، حيث هاجمتها مغردة تدعى ابتسام المناصير، باعتبار التهجم على المؤسسات الدينية والأذان ”سوء أدب ووقاحة“، فيما طالب معتز الربيحات بمحاسبة زليخة أبو ريشة على آرائها، كي ”لا تتمادى أكثر“، في حين أكد أحد المغردين أن منشور الكاتبة الأردنية ”دس السم بالعسل“ ردت عليها بعدد من المنشورات ومقاطع الفيديو.

واستنكرت أبو ريشة في غضب من وصفتهم بـ“الجماهير المؤمنة التقية الورعة“ من اقتراحها.

وتساءلت في منشور لها: ”ما الذي أغضب الجماهير المؤمنة التقية الورعة من اقتراح أن نسمع أذان العشاء بصوت أم كلثوم؟“.

وأضافت: ”أم كلثوم بدأت منشدة وقارئة للقرآن، لا تتقن فقط مقاماته وأدب إخراج حروفه من جاهر وهامس، ومدغوم ومقلقل. وهي صوت يسبح خالقه من جماله، يليق بالأذان أن يؤدى به“، بحسب قولها.

وتابعت: ”أخشى أنّ كل هذا الاحتجاج التافه الغوغائي يبطن جحافل من الحقد على الجمال، والتمتع بالبشاعة واجترارها“.

وعاودت الكاتبة تحدي منتقديها، حيث نشرت مقطع فيديو للمطربة الجزائرية الراحلة وردة، وهي تجود آيات من القرآن الكريم.

في المقابل، أيد عدد من المتابعين، اقتراح الكاتبة زليخة أبو ريشة، إذ كتب الدكتور علي العتوم: ”أوافق.. وهل تعلمي لماذا؟ لأن جميعهم على مقام نهاوند خاصة المنشاوي وأم كلثوم … نعم نريد أصواتا شجية“.

فيما قال وائل خيطان ”اعتقد سيدتي بأنك أنت المستهدفة عند الأغلبية وليست الفكرة، مع أن الفكرة تبدو عند بعضهم مستهجنة لربطها بالفن والفن عندهم حرام“.

في حين رأى رعد عبيدات، أنه ”تم إساءة فهم منشور زليخة أبو ريشة“ قائلا: ”مش دفاعا عنها لا بعرفها ولا تعرفني وأقصد السيدة زليخة أبو ريشة، لكن بعد ما قرأت تغريدتها فوالله أعلم هي تقصد أن يكون الأذان كونه موحدا بالأردن أن يكون بأصوات جميلة تشرح الصدر والقلب والدليل الأصوات التي ذكرتها بالبداية لمشايخ الله يرحمهم أصواتهم جميلة. ودخلت عاليوتيوب لقيت تسجيل“.

ولم تعلق وزارة الأوقاف الأردنية على انتقاد الكاتبة أبو ريشة لها، وعلى الجدل الدائر بشأن مقترحها.

وزليخة أبو ريشة أديبة وناقدة أردنية، وهي عضو في عدد من المنظمات النسائية والأردنية والعربية، ورئيسة لمركز دراسات المرأة في عمان، ورئيسة تحرير مجلة الفنون. وهي كاتبة عمود في جريدة الرأي الأردنية، وعدد آخر من الصحف الأردنية والعربية.

ولطالما هاجمت أبو ريشة المؤسسات الدينية، وما وصفته بالطرق التقليدية في تحفيظ وتفسير القرآن، وسبق أن انتقدها الكاتب أحمد حسن الزعبي، ووصفها بأنها ”نوال السعداوي بطبعتها الأردنية“.

وكانت أبو ريشة قد أكدت في حوار سابق مع إذاعة ”مونت كارلو“ الدولية، أنها ”تربت في أسرة فلسطينية متصوفة، وكان للدين معنى مضيء آنذاك ومختلف عما يعرفه العالم العربي اليوم“.