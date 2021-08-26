مسؤولون سعوديون يظهرون دون شماغ على غير العادة في مؤتمر رسمي

أثار مسؤولون سعوديون، بينهم وزير، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعدما ظهروا مساء الأربعاء في مؤتمر حكومي دون ارتداء الشماغ الذي يعد جزءا من الزي الرسمي في البلاد.

وشهدت العاصمة الرياض، إطلاق فعالية Launch التقنية التي تم فيها الكشف عن العديد من المبادرات والبرامج التعليمية والتدريبية والتمويلية ضمن خطة حكومية طموحة تستهدف تحويل المملكة لقطب عالمي في الصناعة الرقمية.

لكن القائمين على تلك الفعالية، وبينهم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، والمستشار البارز في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، ظهروا مرتدين الثوب الأبيض فقط دون أن يعتمروا الشماغ والعقال كما هو شائع في مثل هذه المناسبات الرسمية.

وأشار كثير من المدونين السعوديين، لذلك الظهور غير المعهود لمسؤولين بارزين، بينهم نساء ظهرت إحداهن دون أن ترتدي الحجاب؛ ما زاد من الجدل حول المؤتمر الذي برر القائمون عليه ظهورهم بذلك الشكل.

فقد قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، متعب القني، إنهم أقدموا على تلك الخطوة بهدف جذب شريحة الشباب المستهدفة بشكل رئيس من المؤتمر التقني.

ويفضل كثير من الشباب في المملكة، عدم ارتداء الشماغ والعقال في الحياة اليومية وتركه للمناسبات فقط، بوصفه زيّا رسميّا، لكنّ لذلك السلوك معارضين بالطبع، يحرصون على ارتداء الزي السعودي الكامل في كثير من الأوقات.

وأوضح القني في تصريحات تلفزيونية، إنه والقائمين على المؤتمر، يعتزون بالشماغ والهوية الوطنية، لكنهم حاولوا الظهور بطريقة يتقبلها الشباب ويتفاعلون مع مبادرات المؤتمر التقني.

ونشرت الإعلامية أحلام اليعقوب، صورا للمسؤولين في الفعالية التقنية، وقالت مؤيدة ظهورهم فيها ”الخط الأمامي لرجال الدولة يخاطبون العالم والشباب دون شماغ“.

كما أبدى كثيرون إعجابهم بتلك المبادرة، وبينهم مغرد يدعى فيصل، قال معلقا ”لطيفة الفكرة ووصلت لنا كشباب وقدمت الفكرة بشكل بسيط دون تكلف وفقكم الله في مساعيكم وبارك فيكم“.

لكن تغريدة حسين الحربي، عكست موقفا آخر للذين لم يعجبوا بالفكرة، إذ قال ”لأجل أن توصل رسالة للشباب، تتخلى عن زيك الوطني، وكأنك تقول للشباب تخلوا عنه، علما أنه ليس هناك علاقة بين ما تقوم به ونزعك للشماغ والعقال، لو كنت في حفل مهني بحت ميكانيكا سباكة حدادة ..الخ .. أتقبل ذلك وهنا تقدم نفسك كمحفز للشباب للعمل المهني“.

وأشار الكاتب السعودي، جمال برهان، للجدل الذي دار حول الشماغ، وقال ”ظهور الوزير وعدد من المسؤولين التنفيذيين في#LaunchKSA بالثوب فقط دون عقال وغترة/شماغ يعتبر سابقة بالمملكة! يرى البعض انها تعكس الانشغال بالعمل في #أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية والتحدث مع الحضور دون رسمية واهتمام بالشكلية فالمهم إظهار رؤية العمل وإنجازه بريادة“.

يشار إلى أن فعالية ”Launch“ تضمنت الإعلان عن عدة مشاريع ومبادرات تقنية تستهدف تعزيز القدرات الرقمية، وتحقيق هدف الرياض ”مبرمج من كل 100 سعودي“ بحلول عام 2030.