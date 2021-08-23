المغرب يطلق سراح طالبة أدينت بتحريف القرآن الكريم

أطلقت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، سراح ”إكرام نزهي“، وهي طالبة مغربية تحمل الجنسية الإيطالية سبق وصدر بحقها حكم بالسجن لأكثر من 3 سنوات؛ بسبب تحريفها لسورة ”الكوثر“ وأسمتها سورة ”الويسكي“ في عام 2019.

ونقلت صحف إيطالية أن إكرام نزهي، البالغة من العمر 23 عامًا المعتقلة منذ يونيو الماضي، أطلق سراحها اليوم الاثنين.

بدوره، أعلن كاتب الدولة في الخارجية الإيطالية ”إينسو أميندولا“ إطلاق سراح المدعوة إكرام نزهي، وأنها ستعود إلى إيطاليا في الساعات القادمة، موضحا أن ”محكمة الاستئناف في مراكش خففت عقوبتها إلى شهرين سجنا موقوفة التنفيذ، وألغت الغرامة“.

وأكد ”أميندولا“ بأن الإفراج عن المدونة جاء بفضل ما أسماه ”التعاون المؤسسي الممتاز مع السلطات المحلية“، إضافة إلى متابعته القضية شخصيا.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد أدانت المتهمة في 29 يونيو الماضي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مغربي (حوالي 5000 دولار)، بتهم المس بالمقدسات الدينية للشعب المغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وباشرت النيابة العامة بالمغرب تحقيقها في القضية قبل حوالي سنتين، لتحديد كل ملابسات التدوينة المسيئة للقرآن الكريم.

وتمكنت المتهمة من مغادرة المغرب لمتابعة دراستها في مارسيليا بفرنسا، بعد حصولها على الثانوية العامة، ولم تتمكن من العودة بسبب ظروف حظر التنقل العالمية التي فرضها وباء كوفيد19.

وفور عودتها إلى المغرب يوم 20 يونيو الماضي، تم توقيفها بمطار مراكش، بعدما تبين أنها مطلوبة بقضية صادرة عن فرقة محاربة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية في مراكش.

يذكر أن الفتاة المفرج عنها اليوم كانت قد حرفت سورة “الكوثر”، ونشرت التحريف على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تحت اسم ”سورة الويسكي“.