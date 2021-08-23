شريطة "اللقاح".. سلطنة عمان تسمح بدخول القادمين من كافة الدول دون استثناء

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، إنهاء العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، ابتداء من الأول من سبتمبر/أيلول القادم.

ووفق بيان الطيران المدني عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، فإنه سيسمح بالدخول إلى أراضي السلطنة كل من تلقوا جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة من اللقاح، شريطة أن يكون قبل 14 يوما من الموعد المجدول للتوجه للسلطنة وشهادة فحص سلبية.

وأوضحت في بيانها أنه يعفى من الحجر الصحي جميع القادمين إلى السلطنة الذين يبرزون شهادة البلمرة PCR لفيروس ”كورونا“ (كوفيد-19)، متضمنة بنتيجة سلبية تثبت خلو المسافر من المرض صادرة من أحد المختبرات الطبية المعتمدة، على ألّا تتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوقت المجدول للوصول إلى السلطنة 96 ساعة للرحلات، التي تزيد مدتها عن 8 ساعات شاملة التوقف في مطارات أخرى، و72 ساعة للرحلات التي تقل عن 8 ساعات.

هيئة الطيران المدني تصدر تعميمًا لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة بالسلطنة بناءً على القرار الصادر عن اللجنة العليا #COVID-19 بشأن إنهاء العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، ويسري القرار بدءًا من 1 سبتمبر 2021م من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السلطنة pic.twitter.com/8Wy1HxzByK — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) August 23, 2021

وكانت اللجنة العليا في 19 أغسطس/آب، قد أوضحت في سلسلة تغريدات أنه ”تقرر اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي“.

كما اعتمدت اللجنة قرارين، سيبدأ العمل بهما في الأول من سبتمبر/أيلول، ويتعلقان باعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية، مشددة على ضرورة اتخاذ رؤساء الوحدات الحكومية والخاصة ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الضوابط.

فيما اعتمدت في قرارها الثاني شرطا لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويتعلق بضرورة تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى) والخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة.

وتؤكد اللجنة العليا على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، وأهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، سواءً في أماكن السكن أو العمل والأماكن العامّة، وعدم التهاون في الالتزام بها.