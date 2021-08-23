مراسم غسيل الكعبة المشرفة (فيديو)

جرت مراسم غسيل الكعبة المشرفة، اليوم الاثنين، بإشراف الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي.

فيديو | لقطات لغسل #الكعبة_المشرفة من الداخل بماء الورد ممزوج بماء زمزم#الإخبارية pic.twitter.com/l9uDGUsD75 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2021

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أنه ”نيابة عن خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) تشرف أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بغسل الكعبة المشرفة“.

وتجري مراسم غسيل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحسب الوكالة.

وجرت مراسم غسل الكعبة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته لقطات فيديو بثتها قناة الإخبارية الرسمية.

وبينت لقطات فيديو لحظة إغلاق سدنة بيت الله الحرام باب الكعبة المشرفة بعد الانتهاء من مراسم غسلها.

من جهته، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن ”مناسبة غسل الكعبة المشرفة جمعت بين أمرين هما: السنة النبوية إذ دلت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على العناية بالكعبة المشرفة، إجلالا وتعظيما لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ“.