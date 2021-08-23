تركي آل الشيخ يتفاعل مع "بائع الحبحب"

تفاعل رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مع مناشدة شاب يبيع البطيخ ”الحبحب“، لمساعدته في استعادة حياته التي فقدها إثر حادث أليم.

وكانت صحيفة ”سبق“ المحلية قد نشرت تفاصيل القصة، التي تلقفها بدوره المستشار الإعلامي خالد فهد الحسين، لينشر مناشدة الشاب السعودي، الذي يدعى صياف الفهمي، ليتفاعل معه بدوره تركي آل الشيخ، حيث كتب في تغريدة على منشور الحسين: ”يا ليت وسيلة للتواصل معه“.

ياليت وسيله للتواصل معه 🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 22, 2021

بدوره، استجاب الشاب الفهمي من فوره لتغريدة آل الشيخ، حيث أردفه برقم هاتفه، مؤكدا أنه الشخص المعني بالواقعة.

0591209236أنا الشخص صياف الفهمي هذا رقم التواصل معي وفقكم الله — صياف الفهمي (@alfahmi_8) August 23, 2021

وكان الشاب صياف الفهمي، البالغ من العمر 24 عاما، يزاول مهنة بيع البطيخ، مصدر دخله الوحيد، في أحياء منطقة مكة المكرمة، إلا أنه تعرض لحادث قبل 4 أشهر، حرمه من ممارسة مهنته، وتسبب في فقدانه إحدى عينيه.

وروى الشاب ”الفهمي“ لصحيفة ”سبق“ أنه ”في يوم الواقعة، الذي يعود إلى مايو/أيار الماضي، تعرض لحادث مروري على طريق البيضاء جنوبي مكة المكرمة، حيث كان آنذاك بمفرده في السيارة متجها إلى محافظة الطائف“.

وأضاف أنه ”لا يذكر تفاصيل ذلك اليوم، حيث وجد نفسه وقد استيقظ داخل مستشفى النور التخصصي والأطباء يحيطون به، ليعلم أنه أصيب بعدة إصابات جراء الحادث“.

وأوضح الشاب صياف أن الحادث تسبب له بكسر في قدمه وضربة في صمام القلب، الأمر الذي استدعى إجراء عملية قلب مفتوح وعملية جراحية في القدم، كما تسبب الحادث بتلف عينه وفقدان البصر.

فيما كان قد وجه مناشدة إلى المسؤولين في وزارة الصحة بعلاجه ونقله إلى مستشفى متخصص، بعد أن غادر المستشفى بعين واحدة، وأرسل عدة معاملات للهند ومصر ومستشفى الملك خالد في الرياض، مبينا أنه ”خريج إدارة مكتبية من الكلية التقنية، لكن الحادث غيّر مجرى حياته، فلم يعد بائعا لـ ”الحبحب“، كما اعتاد على تلك المهنة في شوارع وطرقات منطقة مكة المكرمة، قبل وقوع الحادث الذي وصفه بالأليم، ولم يكن أمامه سوى البحث عن مستشفيات من أجل العلاج“، ليتفاعل معه من فوره المستشار تركي آل الشيخ.