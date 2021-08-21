ما قصة العروس الهاربة في أحد شوارع عمّان؟

أثار مقطع فيديو يظهر فتاة ترتدي فستان الزفاف الأبيض، وهي تركض في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمان، تساؤلات بشأن قيامها بذلك.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، متسائلين عن حقيقة هذه الفتاة، وهل هي فعلا ”عروس“ هاربة؟

وظهرت في الفيديو فتاة وهي تركض في عمان مرتدية فستان العروس الأبيض، كما ظهرت في ذات الفيديو سيدة أخرى وكأنها تحاول اللحاق بها.

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وبحسب ما نشره موقع ”سرايا“ المحلي، فإن مقطع الفيديو الذي يظهر فتاة بلباس عروس، وهي هاربة في شوارع عمان، كان مجرد مشهد ضمن جلسة تصوير متفق عليها، وفق ما نقل عن الفتاة التي ظهرت في المقطع.

بدوره، علق الصحفي الأردني محمود أبو الهيجاء على الحادثة عبر حسابه على ”فيسبوك“ قائلا: ”حنان بنت مودل حبت تعمل نهفة كثير من الناس فكرت إنها هاربة من عريسها“. وأضاف متهكما: ”إنتوا بتصدقوا إنه البنت لما يجيها عريس تهرب؟؟!!“.

فيما قال آخرون بأسلوب ساخر، إنها كانت شجاعة باتخاذ قرار الهروب من عريسها في اللحظات الأخيرة.

وأعاد الفيديو الذي تبين أنه لقطة من جلسة تصوير خاصة، جدل غلاء تكاليف الزواج بالأردن، حيث تداول عدد من الناشطين صورة تظهر تكاليف زواج بسيط في الأردن.

وتحتوي الصورة على شرح مفصل لتكاليف الزواج البسيط، من لحظة كتب الكتاب، ولغاية ليلة الزفاف، حيث بلغ مجموع التكاليف 12250 دينارا أردنيا.