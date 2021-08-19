ماذا تكشف وضعية جلوسك عن شخصيتك؟

في معظم الحالات، يختلف وضع جلوسنا حسب محيطنا ومزاجنا، ومع ذلك، يعتمد كل فرد أنماط جلوس محددة تكشف بعض خبايا شخصيته حتى لو لم ندرك ذلك.

الجلوس منتصبا

وفقا لموقع ”إن جي جوسيبس“، 80% من الأشخاص الذين يجلسون بأرجل مستقيمة، أنيقون وأذكياء، كما أنهم سريعا ما يكتشفون التغييرات أو الإشارات الطفيفة التي تحدث حولهم، كما يشير الجلوس منتصبا، إلى تفضيل كتمان المشاعر وتجنب التورط في الصراعات والمواجهات.

تقاطع الساقين

يدعي علماء النفس أن تقاطع الساقين أثناء الجلوس يشير إلى الإعجاب بالشخص الذي تتحدث معه، كما يدل تقاطع الساقين على أنك تتميز بحس فني، وغالبا ما يكون لدى هذا النوع من الناس أفكار غريبة وخلاقة تجعلهم يفكرون بطريقة مختلفة.

الاستناد إلى الذراع أثناء الجلوس

على الرغم من أن هذه الوضعية غير شائعة، إلا أن البعض يفضل الاستناد إلى الذراع أثناء الجلوس، ولكن هذا الوضع يدل على عدم الاستقرار والحاجة إلى إيجاد طريقة لتثبيت النفس.

ومع ذلك، هذا لا ينطبق على النساء في مراكز السلطة والمديرات، لأنهن قد يستخدمن هذا الوضع مع الشعور بالراحة والسيطرة.

تشابك اليدين أثناء الجلوس

لا يقوم الناس عادة بشبك أيديهم أثناء الجلوس، ولكن عندما يفعلون ذلك، يمكن أن يكون ذلك إشارة على محاولة الظهور بشكل مهذب.

ومع ذلك، يدعي علماء النفس أنها يمكن أن تكون _أيضا_ علامة على الكذب ومحاولة استرضاء الآخرين.

ميل الساقين على أحد الجانبين

عادة ما تكون وضعية الجلوس هذه أكثر شيوعا بين النساء، وهي تشير إلى الإيمان بأن كل شيء له وقته ومكانه المناسبان.

كما يشير علماء النفس إلى أن هذه الوضعية شائعة بين الأشخاص الطموحين والذين يضعون الأهداف بجد لتحقيقها، إذ يضعون في العادة التعليم والحياة المهنية كأولويات رئيسة في حياتهم قبل العمل على جوانب حياتهم الأخرى.

هذا وتعتبر المظاهر مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة، ولذلك عادة ما يرتدون ملابس أنيقة لحرصهم على ترك انطباع جيد لدى الآخرين على الفور.