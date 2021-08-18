الكويت.. صفاء الهاشم تقاضي عبدالرحمن النصار لوصفه لها بـ"الساقطة"

أعلنت النائبة السابقة في مجلس الأمة الكويتي عن مقاضاتها للناشط الإسلامي عبدالرحمن النصار، وذلك على خلفية وصفه لها بـ“الساقطة“ في إحدى تغريداته.

وأكدت النائبة ”الهاشم“ من خلال محاميها بسام العسعوسي عن تحريكها قضية ضد ”النصار“، إثر مهاجمته لها، لانتقادها إغلاق دورة للرقص الشرقي في أحد الأندية في الكويت.

واكتفت النائبة السابقة ومحاميها عبر حساباتها في موقع التواصل ”تويتر“ بإعادة تغريدة حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، والمعني بالقضايا الأمنية والجنائية، بشأن مقاضاتها للنصار، في تأكيد منهما على الخبر.

ورد ”النصار“ بدوره على النائبة السابقة بعد إعلانها مقاضاته، إذ أعاد تأكيد وصفه لها بـ“الساقطة“، في تلميح لسقوطها في الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة، بتحديها في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”سقوط مدوٍّ .. وفشل“.

وكان عبدالرحمن النصار هاجم في تغريدة سابقة، معارضي إغلاق ناد رياضي لإقامته دورة رقص شرقي، ومن بينهم صفاء الهاشم، إذ كتب ”من ينتقدون اليوم النائب الغيور فايز الجمهور، هم أنفسهم من دافعوا عن النائبة ”الساقطة“ صفاء الهاشم عندما هاجمت حملة وزارة الأوقاف (حجابي)، وهم أنفسهم من دافعوا عن السقاف عندما هاجمت العباية وأساءت للمنقبات، لا يهمهم الحريات بقدر ما يهمهم محاربة الثوابت، بغض النظر عن دورة الرقص“.

وسبق أن انتقدت صفاء الهاشم إغلاق النادي، بإعادة نشرها مقطع فيديو لفتيات كويتيات أثناء تأديتهن رقصة شعبية على المسرح، مع التعليق على الفيديو، الذي أكد حضور أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان قرار صدر من قبل وزارة التجارة بإغلاق ناد رياضي بعد إعلانه عن دورة للرقص الشرقي للنساء في الكويت، أثار جدلا واسعا، وتسبب باستنفار نيابي تجاه هذه الدورة.

وبدأت القضية بنشر إعلان من (أكاديمية الإتيكيت والبروتوكول الدولية) لإقامة دورة لتعليم الفتيات الرقص الشرقي في نادي (فيفا فيت)، ودعوة الراغبات بالالتحاق بهذه الدورة إلى التسجيل ابتداء من الـ8 من أغسطس/ آب وحتى الـ24 من الشهر الجاري، وتحديد سعر التسجيل في الدورة بـ 78 دينارا (260 دولارا).

إلا أن هذا الإعلان قوبل برفض شديد من نواب حاليين وسابقين ونشطاء، اعتبروا أن مثل هذه الإعلانات ”مخالفة للشريعة ودخيلة على المجتمع الكويتي ولا تمت له بصلة“، ليتم على إثر هذا الاستنفار الذي قاده النائب ذو التوجه الإسلامي فايز غنام الجمهور، إغلاق النادي من قبل وزارة التجارة.

ولم ينقضِ الجدل حول هذه القضية بهذا الإجراء الذي شكك منظمو دورة الرقص والقائمون على النادي بقانونيته، وتعهدوا باللجوء إلى القضاء معلنين ”استمرار دورة تعليم الرقص“.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خسرت النائبة في مجلس الأمة صفاء الهاشم مقعدها في انتخابات 2020، بعد أن كانت الوجه النسائي الوحيد فيه، لتغيب الوجوه النسائية عن مجلس الأمة للمرة الأولى منذ انتخابات عام 2009.