سعوديون ينعون الطفلة ريتاج الشهري "سفيرة الابتسامة" بعبارات مؤثرة

نعى مدونون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة ريتاج الشهري الملقبة

بـ ”سفيرة الابتسامة“ التي عرفِت بتحديها للمرض النادر، الذي لازمها منذ أشهرها الأولى في الحياة وحال بينها وبين التنفس الطبيعي لأكثر من عقد من الزمن.

وفارقت الطفلة ريتاج، ذات الـ 14 عاما، الحياة يوم أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرضها النادر الذي جعلها أيقونة للصبر والإصرار على مواجهة المرض، ومحاولة التغلب على المعاناة التي كانت تواجهها رغم نعومة أظفارها.

وعانت ريتاج منذ طفولتها من مرض نادر تسبب لها بتليف رئوي ونقص المناعة، إذ ذكر والدها محمد الشهري في لقاء سابق مع قناة (mbc) ”أن مرض ابنته ظهر بعد ولادتها بتسعة أشهر، إلا أن حالتها ساءت بعد عمر السنتين بعد حدوث انحناء في العمود الفقري سبب لها نزيفا“.

وكان والد ريتاج ذكر ”أن المستشفيات لم تكن توفر سوى أسطوانتين أو 3 من الأوكسجين كحد أقصى؛ ما اضطره لتعبئة الأسطوانات لابنته التي كانت تحتاج إلى قرابة 8 أسطوانات يوميا، بينما يصل سعر الأسطوانة الواحدة 400 ريال (107 دولارات)“.

ودشن النشطاء وسما باسم الطفلة ريتاج ولقبها المرافق لها، عقب نشر حساب باسمها يديره والدها نعوة لها وإعلانا لوفاتها، قال فيه ”لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى انتقلت إلى رحمة الله ابنتي ريتاج الشهري نسأل الله عز وجل أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، الله يغفر لها ويرحمها“.

ونعى الصحفي في قناة mbc أحمد النويصري، الطفلة ريتاج، مستذكرا لقاءه معها ومع والدها قبل أكثر من عام وإعداده تقريرا إعلاميا مصوّرا كشف فيه آنذاك عن معاناة الطفلة ووالديها.

بعد أن ألهمت الناس بقصتها وإصرارها وتغلبها على صعوبة المرض الطفلة #ريتاج_الشهري في ذمة الله. التفاصيل مع أحمد النويصري @asalnuaisri#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/32dHFYpsgr — MBC أخبار (@MBC24News) August 11, 2021

وقال الفنان والمودل الإعلاني مهند عبد العزيز، سفير المعرفة للحملة الخليجية لمكافحة السرطان 2020، وسفير الوقاية من جائحة كورونا، ”إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله صاحبة الابتسامة الجميلة والصبر العظيم @AlshahriRetaj وأسكنها فسيح جناته يارب العالمين“.

وكتب الإعلامي محمد آل عمر ”#ريتاج_الشهري كانت سفيرة الابتسامة ومصدر سعادة وإلهام لكل متابعيها بالرغم من معاناتها مع المرض. أسأل الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويربط على قلبي والديها ويجبر مصابهما ويعظم أجرهما . إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وسبق أن ذكرت الطفلة ريتاج، التي تحظى بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ”إنسانه قوية، والإنسان لا يقف أمامه شيء، والمعاق هو المعاق فكريا“.