السعودية تسمح بقبول أبناء المقيمين بشكل غير نظامي في مدارسها الحكومية

سمحت وزارة التعليم السعودية للمقيمين في المملكة بشكل غير نظامي بتسجيل أبنائهم في مدارس المملكة الحكومية المجانية، في العام الدراسي الذي سينطلق بعد أيام، بحسب تعميم للوزارة نشرته وسائل الإعلام المحلية.

وقالت صحيفة ”الوطن“ المحلية، اليوم الخميس، إن وزارة التعليم وجّهت إدارات التعليم والمدارس في جميع المناطق والمحافظات باستقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي، وتمكينهم من الدراسة خلال العام الدراسي 1443.

وأضافت الصحيفة أن التعميم تضمن الإشارة إلى خطاب وزير الداخلية المتضمن بدوره اعتماد آلية تنفيذ الأمر السامي رقم ”828“ بشأن استقبال وزارة التعليم أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي.

ووفق الصحيفة، سيتعين على أولياء أمور أولئك الطلاب التوجه للمدرسة لاستلام ”استمارة“ لتعبئة بياناتهم، ثم مراجعة إمارة المنطقة لاستكمال البيانات، والتصديق على الاستمارة، وإعادتها لإدارة المدرسة من أجل تمكين الطلاب من الدراسة.

ويشكل القرار فرصة لعدد كبير من المقيمين في المملكة بصورة غير قانونية لتدريس أبنائهم في مدارس حكومية بشكل مجاني، بدل اللجوء للمدارس الخاصة، وتحمل أعباء مالية ليس بمقدور كثير منهم تحملها.

ومن بين نحو 13 مليون وافد أجنبي يعيشون في أكبر بلد خليجي، يوجد عدد كبير من المخالفين لقوانين الإقامة، سواء من خلال دخولهم للبلاد بصورة غير قانونية، أو انتهاء صلاحية إقاماتهم أو انتهاء مدة الزيارة التي سُمح لهم بها.

ومن بين الفئات التي سيشملها القرار الوافدون السوريون واليمنيون الذين تتساهل الرياض مع وجودهم في المملكة؛ بسبب الاضطرابات التي تعيشها بلادهم منذ نحو عشر سنوات، حيث لا يمتلكون أوراق إقامة سارية المفعول.

وبدأت السعودية استعداداتها النهائية قبيل انطلاق العام الدراسي الذي سيحضر فيه ملايين الطلاب والمعلمين إلى المدارس بعد عام ونصف العام من الدراسة عن بُعد، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي شملت كل دول العالم.

واعتمدت السعودية في قرارها بالدراسة الحضورية هذا العام على العدد الكبير من المعلمين والطلاب الذين تلقوا جرعتي لقاح مضاد للفيروس سريع العدوى، بجانب إجراءات وقاية أخرى.