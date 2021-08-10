مناشدات كويتية لمتابعة قضية أحمد الرشيدي المعتقل في تركيا بسبب حادث سير

سلط نواب في مجلس الأمة الكويتي ونخب، بينهم حقوقيون، خلال الساعات القليلة الماضية، الضوء على قضية مواطن كويتي معتقل في تركيا منذ أيام على ذمة حادث سير أسفر عن وفاة مواطن تركي.

وناشد كويتيون وزارة الخارجية لمتابعة قضية المواطن ”أحمد الرشيدي“ والتحرك الرسمي بشأنه، مشيرين إلى أن سبب الحادث ”هو وجود خلل في السيارة المستأجرة التي كان يقودها الرشيدي على أحد الطرقات في تركيا“.

وتداولت الحسابات الإخبارية الكويتية مطلع الشهر الجاري مقطع فيديو للحادث نقلا عن الصحافة التركية، إذ ذكرت ”أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة المواطن الرشيدي بـ5 سيارات في الجبل؛ ما أدى إلى إصابة 8 أتراك أحدهم حالته حرجة قبل أن تتم الإشارة إلى وفاته“.

وبحسب المعلومات المتداولة من قبل الكويتيين فإن سبب الحادث ”هو تعطل مكابح السيارة بشكل مفاجئ أثناء قيادة المواطن ليصطدم بمجموعة سيارات وينتج عن ذلك الحادث المروع، وتم اعتقاله إثر ذلك“.

وأشارت المعلومات إلى أن السيارة ”تعود لإحدى شركات التأجير ومؤمن عليها تأمينا شاملا، وقد تم حجزها وإخراجها في اليوم الثاني دون إجراء فحص فني عليها لإثبات وجود خلل في المكابح والذي كان سببا في حادث الاصطدام“، وفقا للنشطاء.

وتم إطلاق وسم باسم الرشيدي لدعوة السلطات للتحرك، إذ قال النائب محمد عبيد الراجحي إن ”وزارة الخارجية مطالبة بسرعة التحرك لإخلاء سبيل المواطن، خصوصا وأنه تم إثبات عطل فني في بريك السيارة وشركة التأجير مسؤولة عن ذلك“.

الصحافة التركية: مواطن كويتي يصطدم بـ 5 سيارات في الجبل وإصابة 8 أتراك في الحادث ومنهم شخص بحالة حرجة. pic.twitter.com/veLIbBilkc — المجلس (@Almajlliss) August 2, 2021

وأشار الراجحي بتغريدة أخرى إلى تواصله مع السفير مجدي الظفيري، نائب وزير الخارجية، مؤكدا متابعة الوزارة للموضوع، ولافتا إلى أن المعلومات بشأن الرشيدي ”مطمئنة“.

وأكد المحامي والنائب مهند الساير متابعة القضية مع السفير الكويتي في تركيا، معلنا ”أنه تم التنسيق مع جمعية المحامين الكويتية لإرسال عدد من المحامين للعمل على إخلاء سبيله في أسرع وقت ممكن وضمان جميع حقوقه القانونية والإنسانية“.

وحذر النائب عبد الكريم الكندري من ”تغيير مجريات التحقيق بسبب الإفراج عن السيارة المحتجزة قبل فحصها“، مطالبا وزارة الخارجية وسفارة بلاده في تركيا بمتابعة القضية والوقوف على أسباب إخراج السيارة قبل الفحص.

وبدوره أكد المحامي حمود الردعان، نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية متابعة القضية والتنسيق مع عدد من المحامين في تركيا، مشيرا بالوقت ذاته إلى حضور المحامي عبد الرحمن الطاحوس لمتابعة الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية.

وتعليقا على قضية الرشيدي، قال المحامي معاذ الدويلة ”إن القاضي في تركيا أمر بحبسه جراء ذلك على الرغم أن تقرير الخبير الفني أثبت أن الخلل في بريك السيارة والذي يتحمل مسؤوليته الشركة التي أجّرت له السيارة“.

وأكد الصحفي في مجلس الأمة رشيد الفعم تواصله مع المواطن المعتقل، الذي طلب مساندته من بلاده للخروج من هذه الأزمة التي لا ذنب له بها، وفق قوله.

ولم تصدر وزارة الخارجية أي بيان رسمي بشأن القضية حتى اللحظة، في الوقت الذي أكد فيه أكثر من نائب أنها على تواصل مع السفارة في تركيا لمتابعة القضية.