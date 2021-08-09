صندوق ضحايا "جيفري إبستين" يدفع 125 مليون دولار بنهاية عملية تسوية

أعلنت مديرة صندوق تعويضات ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها جيفري إبستين اليوم الاثنين، الانتهاء من تسوية المطالبات وقدمت حوالي 125 مليون دولار لنحو 150 ممن يحق لهن المطالبة بالتعويض.

وأوضح الصندوق في بيان، ”أن 92% ممن يحق لهن تقديم طلبات التعويض قد قبلن العروض المقدمة لهن، وحصلن على أكثر من 121 مليون دولار“.

ووصل للصندوق ما يقرب من 225 مطالبة وهو عدد يزيد عن مثلي العدد الذي كان متوقعا وهو 100 فقط، ورفض الصندوق حوالي 75 طلبا، لكن لا يزال بوسع هؤلاء النساء مواصلة الدعاوى.

وقالت جوردانا فيلدمان مديرة الصندوق، في بيان إن ”كل صاحبات المطالبات لديهن فرصة لتوصيل أصواتهن في أجواء آمنة لحكي الروايات الحميمية والشخصية والمفزعة في كثير من الأحيان بخصوص ما تعرضن له وتأثير ذلك عليهن“.

وكشفت فيلدمان النقاب عن المبلغ قبل يوم واحد من الذكرى الثانية لوفاة إبستين.

وانتحر إبستين عن عمر يناهز 66 عاما في زنزانة بسجن مانهاتن في 10 أغسطس آب 2019، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم تتعلق باستغلال الجنس للتربح، وكان قد وقع وصيته قبل يومين.

وتعطلت بعض المدفوعات بسبب إجراءات التقاضي بين مديري أملاك إبستين التي كانت تقدر في السابق بنحو 634 مليون دولار ودينيس جورج المدعي العام في الجزر العذراء الأمريكية حيث كان إبستين يمتلك اثنتين منها.

واتهم جورج المديرينَ التنفيذيين لأملاك إبستين باستنزاف الأصول العقارية بسرعة كبيرة، ووصفهم كذلك بأنهم ”رواد لا يمكن الاستغناء عنهم“ في تجارة الجنس مع إبستين.

ونفى المديرون التنفيذيون ارتكاب أي مخالفات، بينما لم يرد جورج ومحامو المديرين التنفيذيين على طلبات التعليق.

وافتُتح الصندوق في يونيو حزيران 2020 بعد مفاوضات بين محامي المديرين التنفيذيين والضحايا وجورج أيضا.

وساعدت فيلدمان أيضا في قيادة صندوق تعويضات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. ولم يتسن الوصول إليها للحصول على مزيد من التعليقات.

وتدفع جيسلين ماكسويل رفيقة إبستين لفترة طويلة ببراءتها من تهم إغراء فتيات قاصرات والاتجار بهن لصالح إبستين. ومن الممكن أن تبدأ محاكمتها في مانهاتن في نوفمبر تشرين الثاني.