طردته من الشقة.. مصري يقاضي زوجته بسبب تنمرها وإهانتها له

شهدت مصر واقعة قضائية غريبة، حيث تقدم مواطن مصري متزوج من سيدة، للمحكمة لرفع قضية نشوز ضد زوجته، متهمًا إياها بالتنمر عليه 15 عامًا وحرمانه من حقوقه وطرده في الشارع.

وتلقت محكمة الأسرة في منطقة الجيزة بالقاهرة دعوى نشوز أقامها الزوج ضد زوجته، بعد 15 عامًا من الزواج، قال إنه تحمل خلالها تنمرها عليه وإهانتها له.

وأوضح الزوج في ملف قضيته أنه تحمّل خلال زواجه تنمر زوجته عليه، وملاحقتها له بالسب والقذف، وتوجيه الإساءة له بلسانها السليط، بحسب وصفه، والتسبب بإحراجه أمام أهله ومعارفه، وإهانته أمام أولاده.

وقال الزوج: ”عشت سنوات أعاني بسبب سلوك زوجتي ومعاملتها لي بشكل سيئ، وتنمرها عليَّ ومقارنتها لي بأزواج شقيقاتها، رغم أنني كنت زوجًا مطيعًا، ووفرت لها المال والمستوى المعيشي الجيد من عملي داخل مصر وخارجها“.

وأضاف الزوج في دعواه: ”أنفقت على عائلتها مئات الآلاف خلال سنوات زواجي، وأصرت زوجتي على أن أكتب لها كل ممتلكاتي باسمها حتى تضمن وفائي لها، لتتحكم في كل تفاصيل حياتنا الزوجية، وفي الأخير بعد سنوات من الحياة الزوجية قررت طردي من منزلي للشارع، وقامت بتهديدي حال مطالبتي بحقوقي“.

وتابع الزوج الشاكي من خروج زوجته عن طاعته: ”رفضت أن يكون انفصالنا بشكل ودي، ورفضت ردَّ حقوقي وأموالي التي استولت عليها، ولاحقتني بأكاذيب حولي، وتعدت عليَّ بالضرب والإساءة، وادعت قيامي بالتعدي عليها بالضرب كذبًا، ولاحقتني بتهم كيديه، والتسبب بفضحي بين معارفي وأصدقائي“.

يذكر أن القانون حدد شروطًا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزًا، وذلك إذا امتنعت دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وألا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

وفي قضية مشابهة، أقام زوج آخر دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في منطقة أكتوبر، طالب فيها بمعاقبتها بعد تسببها بإصابته بعاهة وتعديها عليه بالضرب وفقًا للتقارير الطبية والمستندات، كما أقام دعوى لإلزامها بدفع تعويض 60 ألف جنيه، بعد قيامها بسبه وقذفه، وأقام ضدها دعوى إسقاط حضانة عن أطفاله لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية.

وقال المدعى إن زوجته تلاحقه بدعاوى كيدية واتهامات مخلة، تستهدف منها حبسه ما دفعه للهروب من المنزل بعدما فاض به الكيل من تصرفاتها.