"ابن العم" يقود 3 أشقاء إلى حبل المشنقة في مصر

قضت محكمة الجنايات في كفر الشيخ المصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 أشقاء، بينهم اثنان حضوريًا والثالث غيابيًا، بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم بقتل ابن عمومتهم، وامتلاك أسلحة وطلقات نارية، في واقعة شهدها مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ.

وقررت المحكمة حبس متهم رابع في القضية، لاتهامه بإخفاء أحد المتهمين.

وكان المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية في مصر أحال كلا من الأشقاء الثلاثة ”ماهر.م.ع.ا“ 44 سنة عامل زراعي، وشقيقيه ”حيدر“ 33 سنة صاحب مزرعة أسماك، و“مسعود“، ويقيمون بقرية طلمبات 7 التابعة لمركز الرياض، و“عبدالعاطي.م.ع.إ“ 43 سنة فلاح، ويقيم بقرية المجد 55 التابعة لمركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامهم بالقتل العمد.

وتبين من أوراق القضية أن الأشقاء الثلاثة قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه عبدالصمد عبد الصمد الشحات سعيد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية ”بنادق آلية“، وكمنوا له في مزرعته السمكية، وفور مشاهدتهم إياه أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية، لمنع المجني عليه من الفرار ومنع إغاثته.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية خلال عيد الأضحى المبارك جريمة بشعة راحت ضحيتها طفلة تُدعى ”سجدة“، تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث عثر عليها الأهالي مقتولة ومخبأة في ”جوال“ أسفل بير السلم الخاص بمنزل أحد جيران جدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف لغز الجريمة، التي أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وتوصلت التحقيقات إلى تفاصيل مثيرة حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن والدة الطفلة المجني عليها متزوجة في مكان غير قرية ”الثمانين“ بكفر الشيخ، وأنها كانت في زيارة لها منذ أيام، ومعها طفلتها، واختفت صغيرتها منذ ذلك الوقت.

وحرر ذووها محضراً بمركز الشرطة إلى أن عثر عليها الأهالي مقتولة، ومخبأة في ”جوال“ تحت بير سلم الجيران.

وتبين أن مرتكب الجريمة جار أسرة الطفلة العجوز البالغ من العمر 75 عامًا، بعد سرقة قرطها الذهبي، بمساعدة زوجته وزوجة نجله.

ولفتت التحقيقات إلى أنه جرى الاعتداء على الطفلة من قبل جارها العجوز، وهو نفس الشخص الذي ادعى أنه عثر على الجثمان أسفل بير سلم منزله.