أبوظبي تعلن تحديث "الإجراءات الاحترازية" للمدارس الخاصة والشراكات التعليمية

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، عن السياسات المحدثة للإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية للعام الدراسي 2021/22، والتي تشمل إعادة فتح مناطق اللعب المخصصة للطلبة، واستئناف خدمات ردهات الطعام المدرسية بالكامل، إلى جانب برامج التربية الرياضية والأنشطة اللاصفيّة مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وبحسب ما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذه السياسات تأتي منسجمة مع القرارات الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وبموجب السياسات المحدّثة، ستواصل المدارس في أبوظبي العمل وفق نموذج المجموعات الكبيرة في العام الدراسي الجديد، بشكلٍ يحدّ من مخاطر انتشار فيروس كوفيد-19 بين المجموعات، فضلا عن تقليص حالات التحوّل لنموذج التعليم عن بُعد.

كما وستتم زيادة الطاقة الاستيعابية للمجموعات الصفيّة في مرحلتي رياض الأطفال والحلقة الدراسية الأولى (الصف الثاني/ السنة الثالثة أو أدنى) غير القادرين على الالتزام بتدابير التباعد الجسدي، من 10 إلى 16 طالبا لكل مجموعة.

وستتمكّن المدارس من إعادة فتح المناطق المشتركة الضرورية لتعزيز مستويات التفاعل الاجتماعي بين الطلبة بما في ذلك مناطق اللعب.

وتسمح الإجراءات المحدّثة باستئناف خدمات الطهي في ردهات الطعام في المدارس، شرط تقديم الطعام للطلبة من قبل طاقم المطعم في المدرسة، مع الالتزام بأنظمة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مثل تقديم الطعام بشكل وجباتٍ مخصصة لكل طالب.

وسيتمكّن الطلبة لدى عودتهم لمقاعد الدراسة في العام الدراسي المقبل من حضور حصص التربية الرياضية وممارسة الأنشطة المختلفة بما فيها السباحة، مع تطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية القائمة على تقييم المخاطر، حيث ستُلزم المدارس بتعقيم قاعات ومناطق الأنشطة الرياضية والمعدات المستخدمة في الفترة الفاصلة بين كل استخدام من مختلف المجموعات.

وإلى جانب ذلك، ستستأنف المدارس تنظيم الأنشطة اللاصفية لطلبة المدرسة حصرياً، مع الالتزام بتطبيق آليات تقييم المخاطر وإجراءات التشغيل الآمن، بما فيها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات. مع استمرار تعليق تأجير المرافق المدرسية الرياضية للأطراف الخارجية حتى إشعار آخر.

ووفقاً للسياسات الجديدة، يجب على الطلاب من عمر 16 عاماً أن يكونوا مطعمين بالكامل أو الحصول على جرعة أولى من الجرعات المعتمدة في دولة الإمارات خلال أربعة أسابيع بعد إكمالهم 16 عاماً ليتمكنوا من العودة لنموذج التعليم الحضوري من داخل المدارس.

فيما يشترط على العاملين في المدارس الحصول على التطعيم الكامل أو شهادة تثبت الإعفاء من التطعيم للسماح بدخول المدارس، كما يجب توقيع تعهد بالمخاطر الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضة لمخاطر العدوى.

ويجب توفير نظام التعليم عن بُعد للطلاب من أصحاب الأمراض المزمنة ومن لديهم شهادة إعفاء من التطعيم من عمر 16 عاماً ممن يفضلون نموذج التعليم عن بُعد، وكذلك الطلاب غير المطعمين، ويمكن لأي طالب اختيار التعليم عن بُعد إذا كانت المدرسة تطبق هذا النموذج.