آلاف أولياء الأمور يطالبون "تيك توك" بمنحهم ميزة متابعة حسابات أطفالهم

وجه آلاف الآباء دعوة لموقع التواصل الاجتماعي، ”تيك توك“، تتضمن منحهم القدرة على متابعة صفحات أبنائهم على الموقع الشهير، ومراقبة محتواها والسيطرة عليها.

ومعروف ما جناه العالم من سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي العالمية وتطبيقات الدردشة وغيرها على قطاعات واسعة من البشر، خاصة فئة الأطفال والمراهقين الذين أقعدتهم إجراءات مكافحة جائحة كورونا عن مواصلة حياتهم وتعليمهم الطبيعي في أماكن الدراسة، وبدلا من ذلك لجأوا الى تطبيقات الدردشة وغيرها.

وبحسب موقع ”thewrap“، سجل أكثر من 12 ألف ولي أمر من مجموعة تدعى ParentsTogether، خطابا مفتوحا يطالب تيك توك، بتوفير ميزة تتيح لهم برؤية محتوى أطفالهم على منصة الشبكة الاجتماعية لمشاركة الفيديو والمملوكة لبايت دانس الصينية.

ومعروف أن تطبيق الفيديو القصير يستخدم على نطاق واسع من قبل المراهقين وسن ما قبل المراهقة في كثير من مناطق العالم.

وقالت المجموعة إنه ”يجب أن يسمح تيك توك للآباء بمشاهدة حسابات ”متطابقة“ لأطفالهم القاصرين، إذ سمح بسرعة التدخل في المواقف الخطرة والتحدث مع أطفالهم حول المحتوى الضار، مثل اتباع نظام غذائي شديد أو فيما يتعلق بمواد تفوق البيض“.

تأتي تلك المطالبات بعد وفاة صبي يبلغ من العمر 12 عامًا في أوكلاهوما بعد العثور عليه فاقدًا للوعي مع علامات ربط حول رقبته.

ورجحت الشرطة، أن الفتى كان يشارك في فكرة متداولة على تيك توك، تسمى ”تحدي التعتيم“ أو“لعبة الوشاح“، حيث يخنق المستخدمون أنفسهم حتى يفقدوا وعيهم.

وأضافت شرطة أوكلاهوما: ”تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مؤثرًا جدًا في حياة الطفل ويجب أن يتم فحصها بشدة من قبل الوالدين“.

من ناحيتها، قالت ParentsTogether، إن خوارزمية تيك توك توصي بمحتوى يجعل من الصعب على الآباء مراقبة ”مع من“ و“في أي شيء“ يتفاعل أطفالهم.

وقال جاستن روبن، مدير مشارك لـ ParentsTogether: ”يجب أن تقوم تيك توك بحماية الأطفال الذين يكسبونهم مليارات الدولارات“.

ولفت إلى أن ذلك ”يتضمن تنظيم وإزالة المحتوى الذي يعتبرونه ضارًا أو عنيفًا للأطفال، ومساعدة الآباء على مراقبة المحتوى الذي يشاهده أطفالهم غالبًا“.

يذكر أن منصة الفيديو الشهيرة قدمت في إبريل/ نيسان 2020 ميزة Family Pairing، التي تسمح للآباء بربط حساباتهم على تيك توك الخاص بحساب أطفالهم وتعيين عناصر التحكم في وقت الشاشة والرسائل المباشرة والمحتوى المقيد.

ومؤخرًا، قدمت الشركة أيضًا أدوات في الولايات المتحدة وكندا تعمل على تحديد وإزالة المحتوى المخالف بشكل أفضل.

وفيما لم ترد تيك توك على الطلب المقدم، لكنها قالت في بيان إن حماية القاصرين ”مهمة للغاية“، وجاء في بيانها: ”تأخذ تيك توك سلامة مجتمعنا على محمل الجد“.

وأضافت: ”نحظر التحديات الخطيرة على تيك توك، ورغم أننا لم نعثر بعد على دليل على وجود ”تحدي تعتيم“، فإننا لا نزال متيقظين ومستعدين للتصرف ضد أي محتوى مخالف يتم نشره“.