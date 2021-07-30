تقرير: نصف مليون طفل لبناني يواجهون خطر الموت جوعًا

حذر ”صندوق أنقذوا الأطفال“ ومقره لندن، من خطورة ما يعانيه الأطفال في لبنان، بعد قرابة عام من الانفجار الكارثي الذي ضرب العاصمة بيروت، مبينا بأن مئات الآلاف من الأطفال ينامون جائعين ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وذكر الصندوق في تقرير بأن نحو 910 آلاف شخص، من بينهم 564 ألف طفل، في بيروت لا يستطيعون توفير ما يكفي من الطعام والسلع الأساسية الأخرى مثل الكهرباء ووقود الطهي ومنتجات النظافة والمياه.

وقال جاد صقر ممثل الصندوق في لبنان: ”هذه الأزمة ضربت الجميع بما فيهم العائلات اللبنانية واللاجئون الفلسطينيون والسوريون على حد سواء.. سنبدأ في رؤية الأطفال يموتون من الجوع قبل نهاية العام“.

وأضاف: ”أصبح الأطفال حتى أولئك من العائلات اللبنانية ذات الدخل المتوسط، يأكلون أقل أو لا يأكلون شيئًا على الإطلاق ليوم كامل للتعويض عن نقص النفقات، وفي بعض الحالات، يعمل الأطفال للمساعدة في دخل الأسرة مما أدى إلى إبعادهم عن تعليمهم“.

ويمر لبنان بأسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ نيل استقلاله قبل 78 عاما إذ ارتفعت تكلفة السلع الأساسية بأضعاف وزادت البطالة بنسبة 35 ٪ منذ العام الماضي.

وأدى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي إلى تفاقم حالة الفقر وعدم الاستقرار المالي، إذ أسفر الانفجار، الذي يلقي المسؤولون باللوم فيه على مخزون نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، عن مقتل 215 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص من منازلهم.

كما دمر الانفجار جزءا كبيرا من العاصمة اللبنانية وألحق أضرارا تقدر بمليارات الدولارات.

ويوم الإثنين، جرى تكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة إنقاذ بعد تسعة أشهر من الجمود السياسي الذي منع سعد الحريري من تأليف حكومة.

بدأ ميقاتي، يوم الثلاثاء، استشارات مع الكتل النيابية في خطوة تسبق المفاوضات الصعبة مع الأحزاب السياسية التي وقفت -خلال عام تقريبا- عائقا أمام ولادة حكومة جديدة مهمتها إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

وقال ميقاتي رجل الأعمال الملياردير الذي شغل مرتين من قبل كرئيس للوزراء، إنه يفتقر إلى ”عصا سحرية“ لحل المشاكل الاقتصادية في لبنان، لكنه تعهد بتنفيذ خطة إصلاح مدعومة من فرنسا ستطلق العنان للمساعدات المالية الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.