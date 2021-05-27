السعوديون يحتفون بمواطنتهم عنود العنزي بعد تجربة فريدة في تنظيم السير (فيديو)

احتفى عدد كبير من السعوديين، بما في ذلك وسائل إعلام رسمية وخاصة، بمواطنة تدعى عنود العنزي بعد خوضها تجربة فريدة من نوعها وغير مسبوقة بالنسبة للنساء السعوديات.

وكانت العنزي تقود سيارتها، يوم الأربعاء، في مدينة عرعر شمال المملكة، عندما فوجئت بازدحام عند أحد التقاطعات، وفوضى في حركة السير؛ بسبب تعطل إشارة المرور بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي.

وعلى إثر ذلك، قررت العنزي النزول من سيارتها والوقوف وسط التقاطع، ومن ثم التلويح لأرتال السيارات بالعبور بشكل متناوب كما يفعل رجال المرور، الذين حضروا بالفعل بعد ذلك وأكملوا المهمة عن تلك المرأة.

https://www.instagram.com/p/CPYero-gPXd/

ولقيت مقاطع فيديو التقطها أصحاب السيارات في الموقع، تظهر فيها العنزي وهي تنظم السير، تداولاً لافتاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط عبارات إشادة واحتفاء ودعم، فيما تصدرت مبادرتها اهتمامات وسائل الإعلام المحلية.

كفو كفو كفو امرأة في عرعر تنظم حركة السير اثناء انقطاع الكهرباء pic.twitter.com/DWqMJ2RHBO — خالد العنزي (@kkaalldd11) May 26, 2021

كفو عليها والله سنعه 👍🏻 — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) May 26, 2021

والنساء في السعودية حديثات عهد بقيادة السيارات والتعامل مع قوانين المرور ومفاجآت الطرقات، حيث سمحت لهن المملكة بالقيادة في العام 2018.