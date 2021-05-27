مسابقة "ملكة جمال جنوب أفريقيا" تفتح باب المشاركة للمتحولين جنسيا

قررت مسابقة ”ملكة جمال جنوب أفريقيا“ فتح باب المشاركة للمتحولين جنسيا للمرة الأولى في تاريخها، الأمر الذي اعتُبر ”ثورة صغيرة“ رحب بها نشطاء حقوقيون والعديد من مواطني جنوب أفريقيا على الشبكات الاجتماعية.

وتم فتح باب التسجيل في المسابقة الوطنية، يوم الإثنين، دون ضجة كبيرة لترشيح ملكة الجمال القادمة.

وقالت منظمة Miss SA على موقعها ”يمكن للنساء المتحولات جنسيا دخول مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا“.

وأوضحت أنه ”من أجل المنافسة على المستوى الدولي يجب أن يكون لدى المرشحة وثيقة هوية سارية المفعول من جنوب أفريقيا تشير إلى أن جنسها المعدل أنثى“، وفق ما ذكرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية في تقرير لها اليوم.

وتُعتبر المثلية الجنسية قانونية في جنوب أفريقيا، في الوقت الذي لا يزال هذا الأمر مرفوضا في دول أفريقية أخرى، فيما تمت الإشادة سابقًا بمسابقة ”ملكة جمال جنوب أفريقيا“ لـ ”خياراتها التقدمية“ عندما تحدت معايير الجمال من خلال تتويج زوزيبيني تونزي العام 2019، وهي امرأة ذات شعر قصير وبشرة داكنة.