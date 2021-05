جامعة "نيويورك" تمنح المبتعث السعودي المتوفى عبدالرحمن الحمدان درجة البكالوريوس

منحت جامعة ”نيويورك“ في الولايات المتحدة الطالب السعودي المتوفى عبدالرحمن بن رعد الحمدان (23 عاما) درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم، وذلك بعد وفاته قبل تخرجه بـ 3 أشهر فقط، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وقال قريب الحمدان، غسان جمل لصحيفة ”سبق“: إن ”عبدالرحمن كان قد قارب على إنهاء مشروع التخرج في مجال تخصصه في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم، غير أنه توفي لأسباب طبيعية، وتم دفنه بمدينة جدة، وذلك قبل تخرجه بـ 3 أشهر“.

وأضاف أن ”عبدالرحمن حصل على العديد من الجوائز العلمية في مسابقات عالمية ومحلية، وكان أحد البارزين في مجال البحث العلمي فيما يخص الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والبرمجيات“.

وكانت تغريدة تم نشرها على حساب المبتعث السعودي تؤكد وفاته في 12 فبراير/شباط، دون ذكر سبب الوفاة.

توفي صاحب هذا الحساب قبل شهر (الجمعة 12 فبراير) الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة الله يرحمك ويغفر لك يا عبدالرحمن

The owner of this account passed away last month (Friday 12th Feb) please keep him in your thoughts and prayers.

— Abdulrahman Alhamdan (@seashark97) March 12, 2021