بالصدفة.. عمل خير يقود أمريكيا لجائزة يانصيب قيمتها 100 ألف دولار

عادة ما يتطلب ربح جوائز اليانصيب محاولات عديدة، ونادرا ما يتم الفوز بها منذ المحاولة الأولى، إلا أن الحظ كان حليف رجل أمريكي وفاز بجائزة يانصيب بقيمة 100 ألف دولار عن طريق الصدفة.

وقال ”رونالد ماكوريستر“ من ولاية كارولينا الشمالية، إن عمل خير قاده إلى جائزة يانصيب قيمتها 100 ألف دولار.

ووفقا لوكالة “ يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية، كان رونالد يساعد أحد الجيران في صيانة سيارته عندما احتاجوا إلى زيارة محطة وقود لم يسبق أن زارها رونالد.

وقال رونالد: ”اضطررنا للذهاب إلى محطة وقود، وكانت مختلفة عن التي اعتدت الذهاب إليها، وهناك لفت نظري تذاكر يانصيب وفكرت بشراء تذكرتين، وفعلا اشتريتهما ولم أضع في الحسبان أن أيا منهما قد تكون الرابحة“.

إلا أن الحظ كان حليف رونالد، إذ كانت إحدى التذكرتين رابحة حقا وبقيمة 100 ألف دولار، وكما هو متوقع، كان الأمر مفاجئا لرونالد وجاره، إذ قال: ”لم أصدق عندما رأيت قيمة الجائزة 100 ألف دولار، وظللت أتطلع في التذكرة أكثر من مرة لأتأكد أنني لست أحلم وكان جاري متحمسا وسعيدا للغاية“.

وينوي رونالد إنفاق بعض من المبلغ في شراء سيارة سوبارو طراز ”WRX“، كما قال: ”وبالتأكيد سنذهب وزوجتي في موعد عشاء في مكان لطيف، ولا أدري ماذا سأفعل بباقي المبلغ“.