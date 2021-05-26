بعد 17 عاما على الحادثة.. سيدة سعودية توصي أبناءها بالعفو عن قاتل ابنها

أوصت سيدة سعودية، وهي على فراش المرض، أبناءها، بالعفو عن قاتل ابنها لوجه الله، بعد جريمة وقعت قبل 17 عاما، لينفذ أبناؤها وصيتها بعد وفاتها بثلاثة أيام.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، عن سلطان القشيري الشهري، أخي المقتول قوله إنه تم العفو أمس الثلاثاء عن قاتل أخيه بمحافظة بيشة لوجه الله تعالى.

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وأضاف أن والدته أوصت وهي على فراش المرض بالعفو عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى.

وتوفيت والدة المقتول أمس الأول، حيث حرص أبناؤها على تنفيذ وصيتها برا بها، وفق ما ذكر ابنها سلطان.

وفي السياق، كانت أسرة آل راجح من قبيلة الدحاريج قد عفت يوم عيد الفطر عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى.