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تحديد موعد زواج رئيس وزراء بريطانيا من خطيبته كاري سيموندس
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 8:55 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 10:09 GMT

تحديد موعد زواج رئيس وزراء بريطانيا من خطيبته كاري سيموندس

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون حدد موعد الزواج من خطيبته، كاري سيموندس العام المقبل. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن جونسون "56

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون حدد موعد الزواج من خطيبته، كاري سيموندس العام المقبل.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن جونسون ”56 عاما“ وسيموندس ”33 عاما“، أرسلا بطاقات حفظ التاريخ إلى الأصدقاء والعائلة من أجل الحدث المقرر في الـ30 من يوليو/تموز 2022.

وتم إعلان خطبة الثنائي عام 2019 أثناء حمل سيموندس في فبراير/شباط من العام الماضي وأنجبت طفلا يدعى ”ويلفريد“ في أبريل/نيسان من ذلك العام، إلا أنهما اضطرا لتأجيل حفل الزفاف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يتم الكشف عن مكان الاحتفال بالضبط، إلا أن الأصدقاء أشاروا إلى أنهم سيقيمون حفلا كبيرا العام المقبل، وسط الآمال المعقودة باختفاء الأزمة الصحية العالمية.


وأشار بعض التقارير إلى أنه سيتم إقامة الحفل في المنزل الريفي لرئيس الوزراء البريطاني في باكينجهامشير، وتشمل المواقع المحتملة الأخرى متنزه سفاري ”Port Lympne“ في كينت.

ويعتبر جونسون وسيموندس أول ثنائي غير متزوجين يعيشان في مقر داونينغ ستريت، بعد فوز جونسون بمنصب رئيس وزراء بريطانيا في يوليو/تموز 2019.

واختار الثنائي العيش في شقة مكونة من أربع غرف نوم في المقر رقم 11 في داونينغ ستريت بدلا من السكن الرسمي الأصغر المكون من غرفتي نوم في المقر رقم 10.

 

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