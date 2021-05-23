شاب كويتي يثير جدلا بعد "سجوده" لحظة دخوله قاعة سينما (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر شابا يسجد لحظة دخوله إحدى قاعات السينما، بعد انقطاع دام أكثر من عام بسبب الإغلاقات التي فرضها وباء كورورنا.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يدخل قاعة السينما قبل أن يهم بالسجود، فيما كان يُسمع بوضوح ضحكات أطلقها الشخص الذي كان يصوره، فيما يبدو.

https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/488309385743032

ولاقت الخطوة التي أقدم عليها الشاب الكويتي استهجانا من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر ناشط، ما فعله الشاب الكويتي، ”استهزاء بالشعائر الدينية“، على حد قوله.

وكتب الناشط عبر حسابه في تويتر: ”اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.. هذا المقطع فيه استهزاء بالشعائر الدينية والمتمثلة بسجود الشكر“.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا هذا المقطع فيه استهزاء بالشعائر الدينية والمتمثلة سجود الشكر pic.twitter.com/C077IcE8co — د عبداللطيف السنان🇰🇼 (@DrAlsenan) May 22, 2021

وكتب آخر: ”سجد صلاح الدين عند فتح بيت المقدس، وسجد كويتي عند فتح أبواب السينما.. السجود واحد لكن الأمنيات اختلفت“.

سجد صلاح الدين عند فتح بيت المقدس

و سجد كويتي عند فتح ابواب السينما

السجود واحد لكن الأمُنيات اختلفت #عيديات_البدو#المهدي_المنتظر pic.twitter.com/iuW47tdvQ7 — منطـــقي 🇰🇼 Redpill (@KwRedpill) May 22, 2021

وقبل نحو أسبوعين وافق مجلس الوزراء الكويتي على فتح دور السينما والمسارح، بعد إغلاق دام أكثر من سنة بسب وباء كورونا.

وتشترط السلطات لدخول السينما الحصول على اللقاح، شريطة مرور أسبوعين على الجرعة الثانية أو خمسة أسابيع على الجرعة الأولى.