الكويت.. المأذون الشرعي سالم الطويل يكشف سبب إيقافه عن العمل

كشف الشيخ السلفي الكويتي سالم الطويل عن سبب إيقافه عن العمل كمأذون شرعي لمدة سنة، بعد أن تصدر الخبر الحسابات المحلية خلال الساعات الماضية، مبيناً أن القضية تتعلق بخطأ إجرائي مخالف للوائح المقررة على المأذونين.

وكان وزير العدل عبد الله الرومي أصدر قراراً بإيقاف الطويل عن العمل كمأذون شرعي لمدة سنة واحدة، دون الكشف عن أسباب الإيقاف.

الطويل ردا على إيقافه كمأذون.. • للمخالفين أقول: تركتم #القدس و #غزة وسفك الصهاينة لدماء الأبرياء وأشغلتم أنفسكم بتوقيفي • وللمحبين أقول: لا تتضايقوا ولا تحزنوا.. لن يثنوني أبداً مهما اجتمعوا على إيذائي وتشويه سمعتي https://t.co/VWvkmBDJ6r — الراي (@AlraiMediaGroup) May 18, 2021

وقال الطويل في بيان نشره عبر حسابه في ”تويتر“، وتداولته الصحف المحلية، إن ”سبب إيقافه هو وقوع خطأ بتاريخ أحد عقود الزواج التي أبرمها“، مؤكدا أنه ”خطأ غير متعمد، حيث إنه امتهن إبرام عقود الزواج منذ نحو 25 عاما“.

وأوضح أن ”المتبع في كتابة العقود أن يأتي الراغب في الزواج بالفحص الطبي أولاً، ثم يتم عقد الزواج ثانياً، إلا أنه أخطأ بكتابة تاريخ أحد العقود، إذ تمت كتابته بتاريخ قبل الإذن الطبي بأيام، وتم بناءً على ذلك التحقيق معه وسحب الدفتر منه منذ ثلاثة أشهر ومن ثم التوقيف“.

📝 بيان وتوضيح بخصوص سبب التوقيفhttps://t.co/AqaNw7xQcq كتبه/ سالم بن سعد الطويل

الثلاثاء ٦ شوال ١٤٤٢

١٨ / ٥ / ٢٠٢١ — الشيخ سالم الطويل (@saltaweel) May 18, 2021

وبين أن ”الخطأ غير متعمد وهو أول خطأ يقع به بهذا الشأن منذ إضافة شرط الفحص الطبي إلى شروط عقد الزواج، وأن العقد الذي تم بسببه إيقافه تم في 2019، ولم يتم اكتشافه إلا خلال العام الجاري“.

ونفى الطويل أن تكون هناك أسباب أخرى للتوقيف غير ما ذكره، مستنكراً نشر قرار إيقافه بصورة علنية دون توضيح الأسباب، لافتا إلى أنه ”شبه متوقف عن إبرام عقود الزواج خلال السنوات الأخيرة، وأن ما وقع منه من خطأ قد لا تتجاوز عقوبته لفت نظر داخلي“.

والشيخ سالم الطويل إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، يُعرف بإثارته للجدل بين الحين والآخر، حيث سبق أن تم اتهامه بإثارة الفتنة وازدراء المذاهب وضرب الوحدة الوطنية قبل أشهر، عقب توجيهه رسالة للنائب المبطلة عضويته بدر الداهوم طالبه فيها ”بعدم مد يده لأي رافضي أو ملحد أو ليبرالي أو غيره“، بحجة أنهم لا يريدون للكويتيين خيرا.