الإمارات.. 15 دقيقة لصلاة العيد وفق ضوابط الوقاية من "كورونا"

أعلنت دولة الإمارات اليوم الإثنين الألية التي ستقام بها صلاة عيد الفطر السعيد، ضمن الضوابط والشروط الصحية، للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري قوله إن ”إقامة صلاة عيد الفطر المبارك مع تحديد مدتها بـ15 دقيقة فقط شاملة الخطبة“.

وأكد الظاهري أنه ستم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.