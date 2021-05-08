تونس .. أطباء يواجهون حملة انتقادات ضدهم بالرقص داخل المستشفيات (فيديو)

نشر عدد من الأطباء والممرضين التونسيين السبت، مقاطع فيديو لهم، وهم يرقصون داخل المستشفيات، ردّا على حملة انتقادات طالتهم مؤخرا ومطالب بمحاكمتهم.

وتداول عدد من الأطباء والممرضين مقاطع الفيديو، على صفحات خاصة بالقطاع الطبي وصفحاتهم الشخصية، في مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/100000411432548/videos/4292270257463313/

وظهر الأطباء والممرضون وهم يرقصون على أنغام شعبية تونسية وعلى أغاني ”راب“، بعد أن واجه زملاؤهم مؤخرا حملة انتقادات واسعة على خلفية نشرهم مقطع فيديو وهم يرقصون داخل الغرفة المخصصة للعمليات.

https://www.facebook.com/100000411432548/videos/4292177497472589/

وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا ومطالب بمحاكمة الأطباء، بتهمة عدم احترام حرمة المريض وإهانته.

ويظهر في المقطع فريق طبي يقوم بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى، فيما تقوم إحدى الفتيات من الفريق بتصوير العملية على أنغام إحدى الأغنيات وسط رقص غريب من كل من تواجد داخل غرفة العمليات.

وأثارت الواقعة استنكار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا المقطع بشكل واسع، ووجهوا نقدا لاذعا للأطباء.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة الأطباء و الممرضين، بتهمة عدم احترام حُرمة المريض وتصويره دون أخذ الإذن منه.