الصحفية السعودية لطيفة العويض تصبح أول مراسلة منقبة تظهر في محطة رسمية (فيديو)

ظهرت الصحفية السعودية لطيفة العويض، مساء الجمعة، على شاشة قناة ”الإخبارية“ الحكومية، لتصبح بذلك أول مراسلة تظهر بنقابها في تلفزيون سعودي رسمي.

وبثت القناة الرسمية، تقريراً أعدته مراسلتها العويض، من مدينة الأحساء عن أحد الأسواق، قبل أن تظهر المراسلة الشابة في نهايته بنقابها على غير المعتاد.

وكان العويض تكتفي بالتعليق الصوتي في تقاريرها دون أن تظهر وجهها منذ التحقت بالمحطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

لكن مدير مكتب القناة في المنطقة الشرقية، خالد الجناحي، قال عبر تويتر، إن مدير عام القناة، فارس حزام، وافق على ظهور مراسلة منقبة ”صوتاً وصورة“ على الشاشة.

لأول مرة .. مدير عام قناة #الإخبارية #فارس_حزام يوافق على ظهور مراسلة منقبة "صوتاً وصورة" على الشاشة 🎬🎤🎥 صورة من صور تمكين ودعم المراسل الصحافي تقرير الزميلة لطيفة العويض مراسلة الإخبارية في الأحساء ضمن الرابط التالي: https://t.co/frCZfpFpYA pic.twitter.com/blHTwTwwuf — خالد الجناحي (@khaled_aljanahi) May 7, 2021

وقوبلت الخطوة بإشادة واسعة، حيث انهالت التهاني على المراسلة المنتقبة ومدير عام القناة، سيما من مغردات نساء قُلنَّ إن الخطوة تعزز الخيارات الشخصية لهن بحيث لا تؤثر أماكن العمل على ما يقررن ارتدائه من ملابس.

وكتب منال الدوسري، وهي صحفية سعودية منتقبة أيضاً، محتفيةً بظهور زميلتها الجديد ”واخيرا شفنا هالمشهد ..الله يوفق كل المراسلات والإعلاميات المنقبات، طالبنا كثير حتى أصابنا اليأس ولكن اللهم لك الحمد علي كل حال ويارب نشوف انفسنا في تقديم البرامج بكل انواعها نحن قادرات ومتمكنات ولكن تنقصنا الفرصة فقط #اعطوا_الإعلاميات_المنقبات_الفرصة“.

واخيرا شفنا هالمشهد ..الله يوفق كل المراسلات والإعلاميات المنقبات يارب 🤲🏻🤲🏻 طالبنا كثير حتى أصابنا اليأس ولكن اللهم لك الحمد علي كل حال ويارب نشوف انفسنا في تقديم البرامج بكل انواعها نحن قادرات ومتمكنات ولكن تنقصنا الفرصة فقط 🤲🏻 #اعطوا_الإعلاميات_المنقبات_الفرصة — منال الدوسري (@manal_wshy) May 7, 2021

وقالت المدونة والأكاديمية عائشة عادل في سياق مشابه ”جميل جدا، وتوجه رائع نحو احترام الحريات وياليت القنوات الفضائية تعمل به“.

جميل جدا . وتوجه رائع نحو احترام الحريات وياليت القنوات الفضائية تعمل به — عائشه عادل (@AishaAdil5) May 7, 2021

وعلق الإعلامي محمد القاضي على الخطوة الجديد بالقول ”احترام الاختلافات الشخصية واجب ومن الظلم منع طموح أحدهم بسبب كشف النقاب من عدمه!، لأول مرة مدير عام #قناة_الإخبارية يوافق على ظهور مراسلة منقبة صوتًا وصورة“.