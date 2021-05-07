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مُسن يبكي للرئيس المصري: "نفسي في شقة".. والسيسي "من عيني" (فيديو)
تاريخ النشر: 07 مايو 2021 20:43 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 21:55 GMT

مُسن يبكي للرئيس المصري: "نفسي في شقة".. والسيسي "من عيني" (فيديو)

فاجأ مسن مصري، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقد الأخير أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة في منطقة شرق القاهرة، طالبًا منه توفير مسكن

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المصدر: يوسف عبد الله -إرم نيوز

فاجأ مسن مصري، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقد الأخير أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة في منطقة شرق القاهرة، طالبًا منه توفير مسكن له.

ووفق وسائل إعلام مصرية، تقدم أحد السائقين مخاطبًا الرئيس بقوله:“نفسي يكون عندي شقة“، وأجابه السيسي على الفور:“من عيني“.

ودخل الرجل المسن في حالة من البكاء، قبل أن يرد عليه السيسي:“أنا تحت أمرك إللي أنت عايزه هنعملهولك“.

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