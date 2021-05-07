شيخ الأزهر: لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام.. والطلاق بغير سبب حرام‎

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ما يُسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية التي كرمت النساء، وجعلتهن شقائق الرجال.

وتحدث الطيب، خلال حلقة اليوم الجمعة في برنامجه ”مع الطيب“، عن أهم المكاسب التي أعطاها الإسلام للمرأة، مؤكدًا أن حواء كان لها نصيب الأسد من مكاسب الشريعة الإسلامية؛ حيث دُرِست معظم قضاياها إمّا بحسبانها فردًا مستقلا، أو عضوا في الأسرة والمجتمع.

وأوضح: ”من أول هذه المكاسب، هو سفر المرأة، أنه في ظل تغير نظام الأسفارِ في عصرِنا الحديث، الاجتهاد الشرعي في هذه المسألة لا مفر له من تطويرِ الحكم من منع السفر إلى الجواز“.

ولفت إلى أن العلماء انتهوا في هذه القضية إلى تبني فقه الإمام مالك في جواز سفرِ المرأة -اليوم- دون محرم متى كان سفرها آمنا.

وحول الطلاق، أشار شيخ الأزهر إلى أن العلماء قرروا -وربما لأول مرة- أن الطلاق التعسفي، بغير سبب معتبر شرعا، حرام وجريمة أخلاقية يؤاخذ عليها مرتكبها يوم القيامة، سواء كان ذلك برغبة من الزوجِ أو الزوجة.

ونوه بأن مؤتمر الأزهر راعى أيضا النظر في بعض العادات المؤسفة التي تَلجأ إليها بعض الأسر، مثل تعنت ولي أمر البنت وحرمانها من رغبتها في الزواج بشاب مُناسب؛ انتظارًا لشاب ثري أو من أسرة ثرية، حيث انتهى الرأي في هذا الموضوع إلى أنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.