سعيا للهجرة.. شاب مغربي يغامر بحياته عبر التسلل بإعجوبة إلى صندوق شاحنة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل المغربية، فيديو لشاب يحاول دخول شاحنة للنقل الدولي من فجوة صغيرة، حتى يتمكن من الهجرة سرًا إلى أوروبا، وينجح في ذلك بصعوبة مما جعل المدونين يصفون ما حصل بتحقيق ”مهمة مستحيلة“.

الفيديو صور بمدينة ”الناظور“ شمال شرق المغرب، على الحدود مع مدينة ”مليلية“ التابعة لإسبانيا، حيث يوجد ميناء يتيح نقل الأشخاص والبضائع، مما يجعل من المدينة معبرًا نحو القارة الأوروبية.

والتمس عدد من المدونين على فيسبوك العذر لهذا الشاب الذي يغامر بحياته، مفترضين أنه يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة دفعته لهذا التصرف، فيما انتقد آخرون ما فعله لأن الحياة لا تستحق كل هذا العناء.

وتخوف معلقون آخرون من مصير الشاب، الذي يمكن أن يضبطه حراس الحدود بعد كل هذا الجهد الذي بذله، بفضل الإمكانيات المتاحة لديهم من كلاب مدربة وآلات كاشفة.

ولم تنجح كل الجهود المبذولة من طرف السلطات المغربية للحد من ظاهرة الهجرة السرية، التي تحصد أرواح عدد من الشباب، كان آخرهم رب أسرة بمدينة لفنيدق، قضى نحبه غرقًا نهاية أبريل الماضي، وهو يحاول الوصول إلى مدينة سبتة.