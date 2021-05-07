وفاة الداعية السعودي عبدالرحمن العجلان عن عمر ناهز 85 عاما

توفي الداعية السعودي المعروف، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العجلان، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد رحلة طويلة مع العلوم الشرعية دراسة وتدريسا في المسجد الحرام.

ونعى أقارب وأصدقاء وطلاب للعجمي، الداعية بعبارات مؤثرة، أشادوا فيها بجهوده في نشر العلم الشرعي.

انتقل قبل قليل الشيخ العلامة / #عبدالرحمن_العجلان رحمه الله

المدرس بالمسجد الحرام ،، وسيصلى عليه بعد صلاة #الجمعة في #المسجد_الحرام

رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته وجعل ما أصابه تكفيراً لسيئاته ورفعةً في درجاته ،، ما كان أجمل طرحه وفتاواه ودروسه في الإذاعة وفي الحرم المكي 💔 pic.twitter.com/4qYCkyYPEU — 🇸🇦 عبدالرحمن البشري (@a_albeshri) May 7, 2021

رحمك الله ياشيخنا #عبدالرحمن_العجلان

كم اخذنا واستفدنا من دروس الشيخ في الحرم المكي

فقدت مكة أحد علمائها pic.twitter.com/tu8KjOWluC — زكي الصبحي…أبو غلا (@zki__228) May 7, 2021

والعجمي من مواليد عيون الجواء، إحدى محافظات منطقة القصيم العام 1938.

بدأ الراحل تعليمه في الكتاتيب بمحافظته عيون الجواء، قبل أن يلتحق في العاشرة من عمره بالمدرسة الفيصلية في مدينة بريدة بالقصيم، وهي أول مدرسة فتحت في القصيم وتخرج منها بعد 4 سنوات.

التحق العجمي بعدها بمعهد بريدة العلمي، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض، ومن ثم بالمعهد العالي للقضاء عند أول افتتاحه عام 1966.

بدأ مسيرته العملية عام 1953، حيث تم تعيينه مدرسا في مدرسة ثرمداء الابتدائية، ثم اختير مدرسا في معهد المدينة العلمي قبل تخرجه من الكلية بسنتين، وفي هذه الأثناء كلف بالتدريس بالمسجد النبوي، ثم كلف بعدها بالتدريس بكلية الشريعة بالرياض.

عمل قاضيا في عدد من محاكم الإمارات بين عامي 1969 و 1973، قبل أن يعود قاضيا في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة، واستمر فيها مع التكليف بالتدريس في المسجد الحرام حتى عام 1989، حيث عين حينها رئيسا لمحاكم منطقة القصيم حتى العام 1999.

وفي العام 1999، أحيل إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه، ليواصل التدريس في المسجد الحرام، بجانب التدريس في جامعة أم القرى بكلية الشريعة قسم القضاء، وبالقسم العالي بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة.

وعلى الصعيد الإعلامي، شارك العجمي في الإجابة على سؤال على الهاتف في إذاعة القرآن الكريم من الرياض من عام 2000 وحتى العام 2007.