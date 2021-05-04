كويتية تنتصر لمسن تعرض لاعتداء من شخص في شارع عام (فيديو)

استشاطت مواطنة كويتية غضبًا في وجه أحد الأشخاص بعد اعتدائه على رجل مسن، قيل إنه وافد بأحد شوارع الكويت، وركله بقدمه بشكل مؤلم، في مشهد أثار سخط السيدة ومن كان متواجدًا قرب مكان الحادثة.

فزعة مواطنة لوافد مسن تعرض للضرب من شخص ! pic.twitter.com/zBhI3ckCHK — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 4, 2021

وصرخت السيدة بوجه هذا الشخص عقب اعتدائه على المسن الذي كان جالسًا في الشارع تحت أشعة الشمس، في الوقت الذي لم يتمكن فيه المسن من الدفاع عن نفسه.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للحادثة، حيث توجهت السيدة إلى الرجل المعتدي الذي ابتعد عن المكان، وتوجه إلى سيارته، وبدأت بالصراخ عليه وشتمه ما دفعه لمغادرة المكان.

ولفتت السيدة بموقفها ودفاعها عن المسن الأنظار، حيث أثنى عليها النشطاء وطالبوا وزارة الداخلية بإلقاء القبض على الشخص الذي اعتدى على الرجل المسن بطريقة سيئة للغاية.

الله ينصرچ مثل ما نصرتي هالضعيف!

pic.twitter.com/5jb2dzvSqs — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) May 4, 2021

نظالب #وزير_الداخليه

بسرعه إلقاء الضبط على هالشخص السلفه

اللي تعدى على هالشايب الفقير! حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل https://t.co/Piv0OgYf9Q — مع حمد قلم (@7amadQalam) May 4, 2021

ولم يصدر أي بيان رسمي حول الحادثة حتى الآن، في حين ذكر حساب ”شاهين سناب“ الشهير أنه تم إصدار أوامر من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بفتح تحقيق في الحادثة.

خاص #شاهين_سناب بأمر من وزير الداخلية

فتح تحقيق حول واقعة ضرب وافد من قبل مواطن عصر اليوم والذي انتشر مقطع مصور له في مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/rhnGdH6ySn — شاهين سناب (@sah_doc) May 4, 2021

وأفاد الحساب المحلي بأن سبب الضرب الذي تعرَض له الوافد المسِن ”هو رفضه العمل عند المواطن المعتدي بسبب قيامه بعدة أعمال سابقة له دون أن يسدد له أجره“.