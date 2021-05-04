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كويتية تنتصر لمسن تعرض لاعتداء من شخص في شارع عام (فيديو)
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 18:02 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 19:00 GMT

كويتية تنتصر لمسن تعرض لاعتداء من شخص في شارع عام (فيديو)

استشاطت مواطنة كويتية غضبًا في وجه أحد الأشخاص بعد اعتدائه على رجل مسن، قيل إنه وافد بأحد شوارع الكويت، وركله بقدمه بشكل مؤلم، في مشهد أثار سخط السيدة ومن كان

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

استشاطت مواطنة كويتية غضبًا في وجه أحد الأشخاص بعد اعتدائه على رجل مسن، قيل إنه وافد بأحد شوارع الكويت، وركله بقدمه بشكل مؤلم، في مشهد أثار سخط السيدة ومن كان متواجدًا قرب مكان الحادثة.

وصرخت السيدة بوجه هذا الشخص عقب اعتدائه على المسن الذي كان جالسًا في الشارع تحت أشعة الشمس، في الوقت الذي لم يتمكن فيه المسن من الدفاع عن نفسه.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للحادثة، حيث توجهت السيدة إلى الرجل المعتدي الذي ابتعد عن المكان، وتوجه إلى سيارته، وبدأت بالصراخ عليه وشتمه ما دفعه لمغادرة المكان.

ولفتت السيدة بموقفها ودفاعها عن المسن الأنظار، حيث أثنى عليها النشطاء وطالبوا وزارة الداخلية بإلقاء القبض على الشخص الذي اعتدى على الرجل المسن بطريقة سيئة للغاية.

 

ولم يصدر أي بيان رسمي حول الحادثة حتى الآن، في حين ذكر حساب ”شاهين سناب“ الشهير أنه تم إصدار أوامر من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بفتح تحقيق في الحادثة.

وأفاد الحساب المحلي بأن سبب الضرب الذي تعرَض له الوافد المسِن ”هو رفضه العمل عند المواطن المعتدي بسبب قيامه بعدة أعمال سابقة له دون أن يسدد له أجره“.

 

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