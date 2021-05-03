مفيد فوزي يكشف سبب تنكره باسم امرأة مستعار 18 عاما (فيديو)

كشف الإعلامي المصري مفيد فوزي، السبب وراء تنكره باسم امرأة مستعار في مقالاته التي كان يكتبها طيلة 18 عاما، وذلك في شخصية ”نادية عابد“.

وقال مفيد فوزي، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”لحظات جريئة“، على قناة ”القاهرة والناس“، إنه أراد من ذلك الكشف عما يدور في ذهن وتفكير امرأة عصرية.

ورأى أن اسم نادية عابد، يعد ”أيقونة“ في تاريخ مجلة ”صباح الخير“، مشيرا إلى أن وليد طوغان، رئيس تحرير المجلة هو من عرض عليه ذلك.

https://www.facebook.com/alkaherawalnas/videos/307278770932682/

والإعلامي والكاتب الصحفي مفيد فوزي، يبلغ من العمر 88 عاما، وله تاريخ حافل من خلال محاورته العديد من الشخصيات الهامة بينهم رئيس مصر الراحل محمد حسنى مبارك، وعدد من وزراء الداخلية بينهم حسن أبو باشا، أحمد رشدى، زكي بدر، حسن الألفي وحبيب العادلي، كما حاور عددا من رؤساء الوزارات منهم عاطف عبيد، علي لطفي، كمال الجنزوري، أحمد نظيف.