منوعات

بعد أن حظيت بتعاطف واسع.. إمارة المنطقة الشرقية تمنح بائعة الخضار السعودية "أم زياد" مقرا ثابتا في سوق الدمام (فيديو)
تاريخ النشر: 03 مايو 2021 18:38 GMT
تاريخ التحديث: 03 مايو 2021 20:13 GMT

بعد أن حظيت بتعاطف واسع.. إمارة المنطقة الشرقية تمنح بائعة الخضار السعودية "أم زياد" مقرا ثابتا في سوق الدمام (فيديو)

إمارة المنطقة الشرقية تمنح بائعة الخضار السعودية أم زياد مقراً ثابتاً في السوق حصلت بائعة الخضار السعودية، المعروفة بلقبها "أم زياد"، على مقر بيع دائم في سوق

+A -A
المصدر: الرياض – إرم نيوز

إمارة المنطقة الشرقية تمنح بائعة الخضار السعودية أم زياد مقراً ثابتاً في السوق

حصلت بائعة الخضار السعودية، المعروفة بلقبها ”أم زياد“، على مقر بيع دائم في سوق الخضار بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، بعد أن حظيت بتعاطف واسع منذ يوم الأحد، عندما ظهرت في مقطع فيديو أثار غضباً واسعاً.

وقالت إمارة المنطقة الشرقية، إن نائب أمير المنطقة، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة خزنة زيد، بشكل عاجل في أحد اسواق الخضار بالدمام، بعدما تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن المقر بات جاهزاً وسيتم منحه لـ ”أم زياد“ يوم الثلاثاء، والتي قدمت شكرها للأمير أحمد الذي أجرى اتصالاً بها.

وحصدت بائعة الخضار السعودية، المعروفة بلقب ”أم زياد“ تعاطفاً واسعاً في المملكة، وأصبحت قصتها معروفة على نطاق واسع، بينما تعهد البعض بدعمها مالياً، بعد يوم واحد فقط من ظهورها في مقطع فيديو مثير للجدل.

وظهرت أم زياد، اليوم الإثنين، في مقطع فيديو جديد بثته قناة ”العربية“، لتكشف تفاصيل أكثر عن قصتها التي شغلت السعوديين منذ أمس الأحد، عندما نشر المدون السعودي المعروف، عبدالرحمن العجيمي، فيديو ينتقدها فيه، قبل أن تنهال عليه الانتقادات وتستدعيه النيابة العامة.

وقالت أم زياد في ظهورها الجديد إنها سعودية الجنسية على عكس ادعاءات العجيمي الذي قال إنها غير سعودية، وتعمل في بيع الخضار على الطريق تحت أشعة الشمس لاستعطاف المارين.

وأوضحت السيدة السعودية أنها أم لتسعة أطفال، وتعيل أسرتها من بيع الخضار، وفوجئت بالعجيمي الذي صورها ولم يستجب لمطالبتها له بالتوقف عن التصوير وعدم نشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أم زياد أن العجيمي ”قطع رزقها“ على حد قولها، قبل أن تجهش بالبكاء.

ويمتلك عبدالرحمن العجيمي، حسابات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر فيها مقاطع فيديو تتعلق بالأسواق والمستهلكين والعمالة الوافدة في البلاد، ويحظى بشهرة واسعة ومتابعة لما ينشره من قضايا وفيديوهات.

لكن الفيديو الذي صور فيه أم زياد، جرَّ عليه انتقادات لاذعة وكثيرة، إذ اتهمه منتقدوه بإهانة بائعة الخضار دون أن تسيء له، قبل أن تعلن النيابة العامة استدعاءه للتحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية.

وقالت النيابة في بيان لها إنها ”تهيب بالجميع اتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامياً“.

ويظهر في الفيديو، العجيمي مقترباً من السيدة دون أن يظهر وجهها، ليسألها عن سبب اتخاذها من الطريق مكاناً لبيع الخضروات تحت الشمس، حيث درجات الحرارة المرتفعة، وما إذا كانت سعودية أم من جنسية أخرى.

وقال العجيمي في الفيديو، إنه اتصل بالسلطات المختصة، لتحضر الدوريات الأمنية للمكان، ويتضح أن السيدة التي زعمت أنها سعودية الجنسية في الفيديو، غير سعودية من الأساس.

وتعرض العجيمي لسيل من الانتقادات، حيث يقول كثيرون إن ما قام به تعد على امرأة فقيرة أجبرتها حاجتها على العمل.

وعرض كثيرون، تقديم مساعدات لبائعة الخضار، بحيث لا تضطر للعمل ومقابلة العجيمي مرة أخرى على حد قول البعض منهم.

وذكر العجيمي أن دافعه في تصوير الفيديو والاتصال بالشرطة، ينبع من كونه لا يرضى من جانب إنساني أن تعمل السيدة تحت الشمس ليعطف عليها عابرو الطريق ويشترون منها بضاعتها، لكن تبريره ذاك، جرَّ عليه مزيداً من الانتقادات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play