"رأس مالي جمالي"... لوحة إعلانية تثير غضب التونسيين

أثارت لوحة إعلانية لشركة تونسية متخصصة في بيع مواد التجميل جدلًا واسعًا، حيث اعتبر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، أنها تتضمن عبارات ”تحط من مكانة المرأة“، على حد وصفهم.

وتداول ناشطون عبر ”فيسبوك“ صورة لوحة إعلانية في أحد شوارع العاصمة التونسية، تضمنت شعار ”رأس مالي جمالي “ في إشارة إلى مواد التجميل التي تبيعها الشركة صاحبة الإعلان.

واستهجن الناشط أسامة السلطاني نشر شعارات قال إنها تحط من مكانة المرأة، وتختصر قيمتها في جمالها من أجل التسويق لسلعة.

https://www.facebook.com/100002220502319/posts/4087121391371837/?app=fbl

وأضاف السلطاني في منشور له على فيسبوك:“اختصروا رأس مال المرأة في جمالها، وتجاهلوا عملها، ودراستها، وصحيح أن المرأة من أجمل ما خلق الله، لكنها ليست سلعة“.

وكتبت البرلمانية السابقة صابرين القوبنطيني:“لسنا مجرّد شكل تتفرجون عليه، أو مزهرية، أو طاولة، نحن بشر مثلكم قائمات الذات“.

https://www.facebook.com/1582476727/posts/10222810149313952/?app=fbl

واعتبر الناشط حسان الشلغومي أن“ثقافة التواصل الاجتماعي وراء الحط من قيمة المرأة، وتسويقها في كل سلعة، من خلال إسقاط كل حقوقها، و الإقرار بأن رأس مالها يكمن في جمالها فحسب“، بحسب تعبيره.

https://www.facebook.com/100005625853404/posts/1625614977636015/?app=fbl

واعتبرت الناشطة ألفة السماعلي أن فكرة التسويق لمنتجات الشركة كانت ”تعيسة، وتضمنت أفكارًا تسيء إلى المرأة.

يشار إلى أن قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة الصادر في العام 2017، قد جرّم كل المضامين التي تحمل إساءة إلى المرأة، واعتبرها تمثّل عنفًا مسلطًا ضدها.

https://www.facebook.com/100003916187192/posts/2037736309700222/?app=fbl