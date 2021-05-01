إصلاحات إماراتية جديدة تحمي المواليد خارج إطار الزواج

كشفت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، أن الإصلاحات الاجتماعية التي أجرتها الإمارات في نوفمبر الماضي، تضمنت تعديلًا بشأن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

ووفقًا للصحيفة فقد تم إصدار استمارة يمكن للآباء غير المتزوجين استخدامها للتقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد.

وفي الماضي، واجهت النساء غير المتزوجات اللائي حملن الترحيل أو السجن، حيث كان المغتربون يسافرون عادة إلى الخارج لإقامة حفلات الزفاف العاجلة، أو خضوع النساء لعمليات الإجهاض في أوطانهن.

كما اضطرت العديد من العاملات منخفضات الدخل، واللواتي لم يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات، للإنجاب سرًا، وتربية أطفالهن سرًا بعيدًا عن أعين السلطات، حيث لم يكن بإمكان الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين الحصول على شهادة ميلاد، كما كانوا غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

وقال حبيب الملا، أحد كبار محامي دبي ومستشار القوانين الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة:“اليوم لم تعد شهادة الزواج مطلوبة، وكل ما عليك فعله هو ملء هذا الطلب وانتهى الأمر“.

ويذكر أنه في السابق، كان على الآباء الجدد أن يتزوجوا قبل 180 يومًا على الأقل من ولادة الطفل للحصول على شهادة ميلاد، ولكن الآن، لا يلزم سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب مع توقيع الأم والأب، وإذا رفض الأب التوقيع، يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي من خلال المحكمة.

وقال ”الملا“ إنه بينما ينص التشريع الجديد على أنه يجب أن يكون للثنائي ”علاقة زوجية“، إلا أن هذا لا يُطبق على طلب شهادة الميلاد، ولم يعد مطلبًا قانونيًا.

وقال ”الملا“ إنه يجري الآن العمل على مزيد من الإصلاحات بما في ذلك زيادة سن الموافقة على العلاقة الجنسية من 14 إلى 18 عامًا.

وشرح:“الأمر لا يقتصر على رغبتنا بأن نكون مثل بقية العالم، بل إنها رؤية كانت موجودة طوال الوقت ويتم تنفيذها الآن“.