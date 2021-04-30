فتاة ماليزية تثير الجدل على "تيك توك" بعد مزحة من مدرس عن الاغتصاب‎

بعد أن عادت الفتاة الماليزية ”عين حُسنيزة سيف النظام“، من المدرسة الأسبوع الماضي، نشرت مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، وهي تلوم مدرسًا لمزحة عن الاغتصاب، قالت إنه ألقاها في الفصل.

وانتشر الفيديو سريعًا، مثيرًا جدالًا عاما حول الثقافة الجنسية، ومعاداة المرأة، والعنف الجنسي، وهي موضوعات، غالبًا ما تُعد من المحرمات في ماليزيا.

قالت الطالبة ”عين“ البالغة من العمر 17 عامًا، في حديث مع وكالة رويترز للأنباء: ”روى لي طلبة كثيرون حكاياتهم.. لكن الناس لم يحركوا ساكنًا.. هذا بالنسبة لي محزن جدًا جدًا“.

وذكرت الفتاة ”عين“ أنها دومًا ما تتحدث بجرأة عن القضايا الاجتماعية، لكنها لم تتوقع التجاوب ”الهائل“ مع الفيديو الذي شُوهد أكثر من 1.4 مليون مرة على تيك توك.

ودفعها النقاش الدائر، إلى إطلاق وسم #اجعلوا المدرسة مكانا آمنا، على أمل أن يشجّع آخرين على الحديث عن مشاكلهم في المدرسة، بما في ذلك قضايا، مثل التفرقة العنصرية.

وأضافت ”عين“ التي تهوى الرسم ومشاهدة أفلام الرسوم المتحركة اليابانية: ”تركز حركتنا على جعل مناخ المدرسة أكثر أمانًا لكل طالب وطالبة، على حد سواء“.

ومع انتشار الوسم بقوة، واجهت ”عين“ ردود فعل غاضبة من بعض الطلاب والمعلمين، الذين اتهموها بالإساءة لسمعة مدرستها، كما تلقت تهديدًا بالاغتصاب من طالب في المدرسة، بالإضافة إلى تعليقات بذيئة حول مظهرها من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال والدا ”عين“ إنهما لم يعرفا كيف يتصرفان في البداية، لكنهما قررا إبلاغ الشرطة عن كلام المدرس، والتهديد بالاغتصاب.

وتعهدت الشرطة بالتحقيق في الشكوى، بينما دعت وزارة المرأة، إلى اتخاذ إجراءات أقوى بشأن النكات عن الاغتصاب والتعليقات المسيئة للمرأة. وقالت وزارة التعليم الأربعاء، إنها ستحقق في الأمر.